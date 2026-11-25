11 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട സേവനം; ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി പടിയിറങ്ങുന്നു
നിലവിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറായ ബാലാജി ത്യാഗരാജൻ ഇടക്കാല ചുമതല ഏൽക്കും.
By PTI
Published : November 25, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇ-കൊമേഴ്സ് ഭീമനായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി പടിയിറങ്ങുന്നു. 11 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിനാണ് ഇതിലൂടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ പുതിയ സിഇഒയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറായ ബാലാജി ത്യാഗരാജൻ ഇടക്കാല ചുമതല ഏൽക്കും. ത്യാഗരാജനൊപ്പം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരും ചേർന്നായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളിലൊന്നായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കൂടുതൽ വളർന്നു. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കാലയളവിലാണ് 'ദി ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ്' പോലുള്ള പ്രമുഖ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലുകൾ രാജ്യത്ത് തരംഗമായി മാറിയതും വൻ വിജയമാകുന്നതും. നിരവധി നൂതന ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
"കല്യാണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും വാൾമാർട്ടിനും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃപാടവത്തിനും കമ്പനിയിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മികച്ച ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കും മറ്റ് നിരവധി സംഭാവനകൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി സംരംഭങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു," വാൾമാർട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റും സിഇഒയുമായ ക്രിസ് നിക്കോളാസ് പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സത്യസന്ധതയും മികച്ച ഭരണരീതികളുമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഷോപ്പിങ് രീതി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് സാധിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നൽകാനും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിൽപ്പനക്കാർക്കും സംരംഭകർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകർക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും പങ്കാളികൾക്കും താൻ നന്ദി പറയുന്നു. ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് മികച്ചൊരു ഭാവിയുണ്ട്. ടീമിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു എന്നും കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞു.
2013ൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇടക്കാല സിഎഫ്ഒ ആയിട്ടാണ് കല്യാൺ കൃഷണമൂർത്തിയുടെ തുടക്കം. പിന്നീട് ടൈഗർ ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെൻ്റിൽ കുറച്ചുകാലം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും 2017 ജനുവരിയിൽ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ ആഗോള റീട്ടെയിൽ ഭീമൻമാരായ വാൾമാർട്ട് ഏറ്റെടുത്ത നിർണായകമായ ഇടപാടിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇബേ (eBay), പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗാംബിൾ (P&G) തുടങ്ങിയ പ്രമഖ ആഗോള കമ്പനികളിൽ ധനകാര്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉയർന്ന പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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