ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണക്കമ്മൽ ദുബായിൽ; 'മയൂര സഹസ്ര'യിലൂടെ ഗിന്നസ് ബുക്കിലിടം നേടി ജോയ് ആലുക്കാസ്
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മലുകൾക്ക് ആകെ 16.514 കിലോ ഭാരമുണ്ട്. 1.215 മീറ്റർ നീളവും 0.682 മീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള ഇവ ജിമിക്കി ശൈലിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 12:02 PM IST
ദുബായ്: സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത വിസ്മയങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദുബായിൽ വീണ്ടും അദ്ഭുതം. 16 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരമുള്ള ഭീമാകാരമായ സ്വർണ ജിമിക്കി കമ്മലുകൾ നിർമിച്ച് രണ്ട് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ ജോയ് ആലുക്കാസ്. 1000 മയിലുകൾ എന്ന് അർഥം വരുന്ന 'മയൂര സഹസ്ര' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അപൂർവ ആഭരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ സ്വർണക്കമ്മൽ, ഏറ്റവും വലിയ കമ്മൽ എന്നീ ഗിന്നസ് ബഹുമതികളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മലുകൾക്ക് ആകെ 16.514 കിലോ ഭാരമുണ്ട്. 1.215 മീറ്റർ നീളവും 0.682 മീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള ഇവ ജിമിക്കി ശൈലിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മയിലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ ഡിസൈൻ തയാറാക്കാൻ 55 കരകൗശല വിദഗ്ധർ മാസങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും 5840 മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ 12നാണ് ഇവയുടെ ഭാരം ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. ദുബായ് ഗോൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ജ്വൽ ഓഫ് ജോയ് ഷോറൂമിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ യുഎഇ സാമ്പത്തിക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൗഖ് അൽ മർറിയാണ് ഈ ജിമിക്കികൾ ഔദ്യോഗികമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോയ് ആലുക്കാസിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ആലുക്കാസിനും കൈമാറി.
മയൂര സഹസ്രയെന്ന വിസ്മയം
മയിലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കമ്മലിൻ്റെ നിർമാണം. ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെയും കാലാതീതമായ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും സമ്പന്നതയെ വിളിച്ചോതുന്ന കമ്മലുകളാണ് മയൂര സഹസ്ര. പ്രാർഥനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് 1000 തൂവലുകൾ കൊഴിച്ച ഒരു ദിവ്യ മയിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ഈ അസാധാരണ സൃഷ്ടി.
ഐതിഹ്യ കഥയെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നതാണ് നിർമാണം. ഇതിലെ ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശവും 1000 മയിലുകളുടെ പ്രൗഢിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വെറുമൊരു ആഭരണം എന്നതിലുപരി മയൂര സഹസ്ര ഒരു വിസ്മയമാണെന്നും രൂപകൽപനയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ അന്തിമ നിർമാണം വരെ അതീവ കൃത്യതയും ക്ഷമയും സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയും ഇതിനായി ആവശ്യമായി വന്നുവെന്നും നിർമാതാക്കൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വിൽപനയ്ക്കല്ല, പ്രദർശനത്തിന് മാത്രം
ഈ കമ്മലുകൾ വിൽപനയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്ന് ജോയ് ആലുക്കാസ് അറിയിച്ചു. ഇവ ജുവൽ ഓഫ് ജോയ്യിൽ സ്ഥിരമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാം. പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. അതേസമയം ഈ സൃഷ്ടിയുടെ മൂല്യം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ ദുബായിലെ വിപണി വിലയനുസരിച്ച് ഇതിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യം മാത്രം ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം ഡോളർ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർമാണച്ചെലവ് ഇതിനു പുറമെയാണ്.
ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിയിലൂടെ രണ്ട് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡുകൾ നേടാനായത് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് ജോയ് ആലുക്കാസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ദുബായ് നഗരത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ കൂറ്റൻ കമ്മലുകൾ നിർമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ നഗരത്തോടും അസാധ്യമായ ഒരു ആശയത്തെ സ്വർണരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ കരകൗശല വിദഗ്ധരോടുമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദരമാണ് ഈ കമ്മലുകളെന്നും ഇന്ത്യൻ ആഭരണ നിർമാണ പാരമ്പര്യവും കരവിരുതും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും ജോയ് ആലുക്കാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുബായിലെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി സ്റ്റോർ എന്ന് കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 25000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ജ്യൂവൽ ഓഫ് ജോയ് എന്ന ഷോറൂം ജോയ് ആലുക്കാസ് തുറന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അനാച്ഛാദനം നടന്നത്. ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറലിനൊപ്പം യുഎഇ വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
13 രാജ്യങ്ങളിലായി 200ൽ അധികം ഷോറൂമുകൾ ജോയ് ആലുക്കാസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂരിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി കുടുംബത്തിലാണ് ആലുക്കാസ് ജനിച്ചത്. പിതാവ് വർഗീസ് ആലുക്കാസ് ഒരു ഷോറൂം തുറന്നാണ് തൻ്റെ ബിസിനസിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗൾഫിൽ ആരംഭിച്ച് വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് 2001ൽ ജോയ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി സ്ഥാപിച്ചു.
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5.4 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തിയുള്ള അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകളിൽ 52ാം സ്ഥാനത്തും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസുകാരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ദുബായ് കാലങ്ങളായി സ്വർണ വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം റെക്കോഡ് ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ സ്വർണ വസ്ത്രത്തിനും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച സ്വർണ മാലയ്ക്കും എമിറേറ്റിലെ ജ്വല്ലറികൾ മുൻപ് ഗിന്നസ് റെക്കോഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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