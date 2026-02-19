എഐയില് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന് മുകേഷ് അംബാനി; 10 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപിക്കും
ആര്ട്ടിഫിഷല് ഇന്റലിജന്സ് മേഖലയില് 10 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം. പ്രഖ്യാപനവുമായി മുകേഷ് അംബാനി. പ്രഖ്യാപനം എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയില്.
Published : February 19, 2026 at 1:33 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: എഐയില് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന് ശതകോടീശ്വരന് മുകേഷ് അംബാനി. ആര്ട്ടിഫിഷല് ഇന്റലിജന്സ് മേഖലയില് 10 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എഐയുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എഐയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തെ അതിസമൃദ്ധമായ ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാകും. 'അടുത്ത ഏഴ് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ജിയോയും റിലയൻസും ചേർന്ന് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ഇത് കേവലം ഒരു ഊഹക്കച്ചവടമല്ല. ഇത് ക്ഷമയും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ രാഷ്ട്ര നിർമാണ മൂലധനമാണെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഐയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസം എന്നത് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളുടെ കുറവല്ല. മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവാണ്. ജിയോ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കും. ഇതിൽ ഗിഗാവാട്ട് സ്കെയിൽ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ഉൾപ്പെടും.
ജിയോ ഇന്ത്യയെ ഇന്റര്നെറ്റ് യുഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഇനിയത് ഇന്റലിജന്സ് യുഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനിലേക്കും ഇന്റലിജന്സ് എത്തിക്കും. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്ച്ചയിലും സാമൂഹിക വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും. ജനങ്ങള്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന സേവനമാണ് ജിയോയില് ലഭിക്കുന്നത്.
