നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ച് ജിയോ ഐപിഒ; സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഞ്ച് മടങ്ങ് കടന്നു
രണ്ടാം ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 30,213 കോടി രൂപയുടെ ഐപിഒയ്ക്ക് 3.73 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്
Published : October 23, 2026 at 2:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഉപകമ്പനിയായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ പ്രഥമ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്ക് (ഐപിഒ) അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്ന്. ഒക്ടോബർ 21ന് ആരംഭിച്ച ഐപിഒയ്ക്ക് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മികച്ച സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
രണ്ടാം ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 30,213 കോടി രൂപയുടെ ഐപിഒയ്ക്ക് 3.73 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. മൊത്തം അഞ്ച് മടങ്ങ് അധികം അപേക്ഷകളാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 19.75 കോടി ഓഹരികൾക്കായി 110.03 കോടി അപേക്ഷകളാണ് നിക്ഷേപകർ സമർപ്പിച്ചത്. സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായത്. യോഗ്യരായ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ (ക്യുഐബി) വിഭാഗത്തിൽ 12.39 മടങ്ങ് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. സ്ഥാപനേതര നിക്ഷേപകരുടെ (എൻഐഐ) വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് മടങ്ങിന് മുകളിലും, ചെറുകിട നിക്ഷേപകരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു മടങ്ങിന് മുകളിലും അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആങ്കർ ബുക്ക് ഒഴികെയുള്ള ഡിമാൻഡ് 1.23 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
ലിസ്റ്റിങ് തീയതിയും പ്രൈസ് ബാൻഡും
ഒക്ടോബർ 26ന് ഓഹരികളുടെ അലോട്ട്മെൻ്റ് പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 28ന് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും (ബിഎസ്ഇ) നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും (എൻഎസ്ഇ) ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഓഹരിക്ക് 1,065 രൂപ മുതൽ 1,119 രൂപ വരെയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡാണ് ഐപിഒയുടെ ബുക്ക് റണ്ണിങ് ലീഡ് മാനേജർ. കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡാണ് രജിസ്ട്രാർ.
ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം (ജിഎംപി)
ഗ്രേ മാർക്കറ്റിലും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഓഹരികൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റർഗെയിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 23ന് രാവിലെ 8.30ഓടെ ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം 240 രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഉയർന്ന പ്രൈസ് ബാൻഡായ 1,119 രൂപ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഓഹരികൾ 1,359 രൂപയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് 21 ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം നൽകിയേക്കും.
ലക്ഷ്യങ്ങളും വികസനവും
പൂർണമായും പുതിയ ഓഹരികളാണ് ഐപിഒ വഴി വിറ്റഴിക്കുന്നത്. 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികളിലൂടെ 30,213 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ 27,500 കോടി രൂപ ടെലികോം ഉപകമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (സെബി) സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുക മൂലധന ചെലവുകൾക്കും പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കും.
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പ്രമുഖ ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങളായ എംകെ ഗ്ലോബൽ, എസ്ബിഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നിവർ ജിയോ ഐപിഒയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഡാറ്റാ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതും, കമ്പനിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ജിയോയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയ വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുമെന്നും ബ്രോക്കറേജുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
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