ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ്; സ്റ്റാറ്റസും പ്രധാന ഇഷ്യു വിശദാംശങ്ങളും എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
നിക്ഷേപകർക്ക് എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ, ഐപിഒ രജിസ്ട്രാറായ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവരുടെ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം.
Published : October 26, 2026 at 2:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് (Jio Platforms) ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്ന് (2026 ഒക്ടോബർ 26ന്) അന്തിമമാക്കാൻ സാധ്യത. നിക്ഷേപകർക്ക് എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ, ഐപിഒ രജിസ്ട്രാറായ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവരുടെ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ശേഷം, ഓഹരികൾ 2026 ഒക്ടോബർ 28 ന് എൻഎസ്ഇയിലും ബിഎസ്ഇയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താൽക്കാലികമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജിയോ ഐപിഒയുടെ ജിഎംപി (GMP - ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം) 247 രൂപയാണ്. 1,119 രൂപയാണ് അപ്പർ പ്രൈസ് ബാൻഡ് (ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില) എങ്കിൽ, ഓഹരി 1,366 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 22 ശതമാനം നേട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എൻഎസ്ഇ (NSE)-യിൽ ജിയോ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
- എൻഎസ്ഇ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പേജിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- 'ഇക്വിറ്റി, എസ്എംഇ ഐപിഒ ബിഡുകൾ' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സെലക്ട് സിമ്പൽ എന്നതിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ പാൻ (PAN) നമ്പറും അപേക്ഷാ നമ്പറും നൽകുക.
- 'സബ്മിറ്റ്' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
ബിഎസ്ഇ (BSE)-യിൽ ജിയോ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- 'Issue Type' എന്നതിന് കീഴിൽ 'Equity' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- 'Issue Name' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറോ പാൻ (PAN) നമ്പറോ നൽകുക.
- 'Submit' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ജിയോ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം.
കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് (Kfin Technologies)-ൽ ജിയോ ഐപിഒ അലോട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
- കെഫിൻ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- 'Jio Platforms IPO' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- പാൻ (PAN) നമ്പർ, അപേക്ഷാ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നൽകുക.
- 'Search' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ ജിയോ ഐപിഒ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
ജിയോ ഐപിഒ വിശദാംശങ്ങൾ
30,187.65 കോടി രൂപയുടെ 'ബുക്ക് ബിൽഡ്' ഇഷ്യൂ ആയ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐപിഒ, 2026 ഒക്ടോബർ 21-ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി തുറക്കുകയും ഒക്ടോബർ 23-ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജിയോ ഐപിഒ ഓഹരികൾ എൻഎസ്ഇയിലും ബിഎസ്ഇയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിനായി 2026 ഒക്ടോബർ 28 ആണ് താൽക്കാലിക ലിസ്റ്റിംഗ് തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30,187.65 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഇഷ്യൂ.
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ഗ്രേ മാർക്കറ്റിലും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഓഹരികൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റർഗെയിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 23ന് രാവിലെ 8.30ഓടെ ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം 240 രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഉയർന്ന പ്രൈസ് ബാൻഡായ 1,119 രൂപ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഓഹരികൾ 1,359 രൂപയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് 21 ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം നൽകിയേക്കും.
പൂർണമായും പുതിയ ഓഹരികളാണ് ഐപിഒ വഴി വിറ്റഴിക്കുന്നത്. 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികളിലൂടെ 30,213 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ 27,500 കോടി രൂപ ടെലികോം ഉപകമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (സെബി) സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുക മൂലധന ചെലവുകൾക്കും പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കും.
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