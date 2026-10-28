ഓഹരി വിപണിയിൽ ജിയോ തരംഗം; 21% നേട്ടത്തിൽ തുടക്കം, രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കമ്പനിയായി ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി ജിയോ.
By PTI
Published : October 28, 2026 at 1:45 PM IST
മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് വമ്പന് അരേങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡ് (JPL). റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവന കമ്പനി കൂടിയാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. 21 ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടത്തിലാണ് വിപണി ആരംഭിച്ചത്.
അതോടെ വിപണി മൂലധനത്തിൻ്റെ (market capitalisation) അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മാറി. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് റിലയന്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ആണ്. 12.03 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള എയർടെല്ലാണ് മൂന്നാമത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപനയായ ഐപിഒയിൽ നിശ്ചയിച്ച 1,119 രൂപയേക്കാൾ 1,358 രൂപയിലാണ് ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Welcome to the listing ceremony of Jio Platforms Limited https://t.co/wxkVYPM1m0— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 28, 2026
വ്യാപാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 12,50,586.39 കോടി രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന്, ബിഎസ്ഇയിൽ 1,357.45 രൂപയിലും എൻഎസ്ഇയിൽ 1,358.10 രൂപയിലുമാണ് ഓഹരി വ്യാപാരം നടന്നത്. ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ 30,213 കോടി രൂപയുടെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപന (IPO) സമാപിച്ചപ്പോൾ, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഓഹരികളേക്കാൾ 22.19 മടങ്ങ് അധികം അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഈ ഐപിഒ. ഒരു ഓഹരിക്ക് 1,065 രൂപ മുതൽ 1,119 രൂപ വരെയായിരുന്നു വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
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16 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനി. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് മുന്നോടിയായി, ഒക്ടോബർ 19-ന് 212 ആങ്കർ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏകദേശം 8,110 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഓഹരിക്ക് 1,119 രൂപയായിരുന്നു. ഐപിഒ ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഓഹരികൾ പൂർണ്ണമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മെഗാ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
- റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്- 15,92,103 കോടി രൂപ
- ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്- 12,51,507 കോടി രൂപ
- ഭാരതി എയർടെൽ- 12,06,353 കോടി രൂപ
- എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്- 10,40,668 കോടി രൂപ
നാഷനൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിങ് നടന്നത്. അംബാനി കുടുംബാംഗങ്ങളും കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. "അടുത്ത ദശകത്തിൽ ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത കണക്റ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിവർത്തന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അംബാനി പറഞ്ഞു.
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