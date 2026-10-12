നയാരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജിയോ ബിപിയും; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ
ഒക്ടോബർ 11 മുതലാണ് ജിയോ ബിപി പമ്പുകളിൽ പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ ജിയോ ബിപി പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് 118.69 രൂപയും ഡീസലിന് 105.59 രൂപയുമായി ഉയർന്നു
Published : October 12, 2026 at 6:16 AM IST
എറണാകുളം: നയാര എനർജിക്കു പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ജിയോ ബിപി. പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപയും ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 11 മുതലാണ് ജിയോ ബിപി പമ്പുകളിൽ പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ ജിയോ ബിപി പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് 118.69 രൂപയും ഡീസലിന് 105.59 രൂപയുമായി ഉയർന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനിയായ നയാര എനർജി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാനമായ രീതിയിൽ വില കൂട്ടിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 3ന് പെട്രോളിന് അഞ്ച് രൂപയും ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപയുമാണ് നയാര വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിലെ നയാര പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് 118.89 രൂപയും ഡീസലിന് 105.50 രൂപയുമായി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് യഥാക്രമം 120 രൂപയും 106.55 രൂപയുമാണ്.
പൊതുമേഖലയിൽ മാറ്റമില്ല
സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഇന്ധനവില കുത്തനെ കൂട്ടുമ്പോഴും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ നിലവിൽ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികളുടെ പമ്പുകളിൽ പഴയ വില തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ പൊതുമേഖലാ പമ്പുകളിൽ പെട്രോൾ വില 113.63 രൂപയും ഡീസലിന് 102.54 രൂപയുമാണ്. വില വ്യത്യാസം പ്രകടമായതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതലായി പൊതുമേഖലാ പമ്പുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാകെ 1.04 ലക്ഷം പെട്രോൾ പമ്പുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 90 ശതമാനവും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രതിസന്ധിയിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ
കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എട്ടു രൂപ വീതം പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കമ്പനികൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് നേരിടുന്നത്. പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് എട്ട് രൂപയും ഡീസൽ ലീറ്ററിന് ഒൻപത് രൂപയും നഷ്ടം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ ഇക്ര അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചകവാതകം എന്നിവയുടെ വിൽപനയിലൂടെ പ്രതിദിനം 530 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനികളുടെ നഷ്ടമെന്നും ഇക്രയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. ഇന്ധനവിലയിലെ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചരക്കുകടത്ത് ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും വഴിവച്ചേക്കാം. നിലവിൽ സ്വകാര്യ പമ്പുകൾ മാത്രമാണ് വില കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളും സമാനമായ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നിർബന്ധിതരായേക്കും.
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