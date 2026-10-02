ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര? വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പ് ധനമന്ത്രാലയം
2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ വിവിധ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : October 2, 2026 at 1:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (PPF), സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NSC) തുടങ്ങിയ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ വിവരങ്ങള് സർക്കാർ പുറത്ത് വിട്ടു.
പ്രധാനമായും, 2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ വിവിധ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ നാലാം പാദത്തിലാണ് ചില പദ്ധതികളുടെ പലിശനിരക്കിൽ സർക്കാർ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയത്.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ (2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 30 വരെ) വിവിധ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പലിശനിരക്കുകൾ, അതേ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ (2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ) നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്ക് 4 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് 7.1 ശതമാനമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതിയിലെ (Monthly Income Scheme) ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ പാദത്തിലും 7.4 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. പുതിയ പാദത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
പിപിഎഫ്, സുകന്യ സമൃദ്ധി പലിശ നിരക്കുകൾ
ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനുള്ള മാർഗമായ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (PPF), വരിക്കാർക്ക് 7.1 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നത് തുടരും. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് 8.2 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ (SSY) ലക്ഷ്യം. ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ ലഭ്യമായ പ്രധാന പലിശ നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
എന്എസ്സി, കെവിപി പലിശ നിരക്കുകൾ
നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NSC) നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് 7.7 ശതമാനം പലിശ തുടർന്നും ലഭിക്കും. കിസാൻ വികാസ് പത്ര (KVP) പദ്ധതിയിലെ പലിശ നിരക്ക് 7.5 ശതമാനമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. KVP-യിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ 115 മാസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നു.
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