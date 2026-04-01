ഇനി വിമാനത്തില് പറക്കണമെങ്കിൽ കീശ കീറും; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി
ടിക്കറ്റ് വിലയിൽ 10,000 രൂപ വരെ വർധനയുമായി ഇൻഡിഗോ, പ്രവാസികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും തിരിച്ചടി....
Published : April 1, 2026 at 8:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന യാത്രക്കാര്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി ടിക്കറ്റ് വില കുത്തനെ വര്ധിപ്പിച്ച് ഇൻഡിഗോ. വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 275 രൂപ മുതൽ 950 രൂപ വരെ പരിഷ്കരിച്ച ഇന്ധന സർചാർജ് ചുമത്താൻ ഇൻഡിഗോ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് രാജ്യത്തിനകത്ത് വിമാന യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കില് നാളെ മുതല് 1000 രൂപ വരെ വര്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 900 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാകും ഇന്ധന ചാർജായി ഈടാക്കുക. പ്രവാസികള്ക്കും സ്വദേശികള്ക്കും ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ആഗോള ഇന്ധനവില വർധനവിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ധന നിരക്കിലെ ഈ ഭാഗിക വർധന സഹായിക്കുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാർ നൽകേണ്ടി വരുന്ന അധിക തുക
പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്ക് ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് 275 രൂപ മുതൽ 950 രൂപ വരെ അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ബാധ്യത ഏറുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് 900 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ് ഇന്ധന സർചാർജായി ഈടാക്കുക.
സർചാർജ് നിരക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (ആഭ്യന്തര വിഭാഗം):
- 500 കി.മീ വരെ: 275 രൂപ
- 501 – 1,000 കി.മീ: 400 രൂപ
- 1,001 – 1,500 കി.മീ: 600 രൂപ
- 1,501 – 2,000 കി.മീ: 800 രൂപ
- 2,000 കി.മീറ്ററിന് മുകളിൽ: 950 രൂപ
ഏപ്രിൽ 1-ന് പരിഷ്കരിച്ച ഇന്ധനവില തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും, പുതുക്കിയ ഇന്ധന ചാർജുകൾ ഉടൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾക്കായി ഇന്ധനവിലയിൽ 25 ശതമാനം (അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിന് 15 രൂപ) മാത്രമുള്ള ഭാഗികവും ഘട്ടംഘട്ടവുമായ വർധനവ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ വൻ വർധനവിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രയെ സംരക്ഷിക്കുകയും, വർധനവ് ഭാഗികമായി മാത്രം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത സർക്കാർ നടപടിയെ ഇൻഡിഗോ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യുവലിൻ്റെ (ATF) ആഗോള വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വില ക്രമാതീതമായി ഉയരാൻ കാരണമായെന്നും എയർലൈൻ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖല
അവധിക്കാലം അടുത്തിരിക്കെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയരുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും പ്രവാസികളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികളും നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. വിമാനയാത്ര കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാകുന്നത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരെ ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിലവിൽ ഇൻഡിഗോ ആണ് ഈ വർധനവ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എയർ ഇന്ത്യ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ തീരുമാനമെടുത്തേക്കാം.
