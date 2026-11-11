പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി; സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നീട്ടി ഇൻഡിഗോ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
IndiGo Saudi flight suspension 2026: ജിദ്ദ, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെയുമാണ് നിർത്തിവെച്ചത്
Published : November 11, 2026 at 8:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെയും ഉംറ തീർത്ഥാടകരെയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി, സൗദി അറേബ്യയിലെ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വീണ്ടും നീട്ടി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും സൗദിയിലുണ്ടായ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണികളും കണക്കിലെടുത്താണ് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ തീരുമാനം. ജിദ്ദ, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെയും നിർത്തിവെച്ചതായി ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.
എന്ത് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം?
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണ ഭീഷണിയും മേഖലയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്കും ഈ തീരുമാനം യാത്രാ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്താനും തിരിച്ചുപോകാനും വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
#TravelAdvisory Following a careful assessment of the safety and security considerations, IndiGo has further extended the suspension of flights to and from Jeddah and Madinah until 21 November 2026 (inclusive), and Riyadh and Dammam until 30 November 2026 (inclusive). Timely notifications are being sent to affected customers using the contact details provided at the time of booking. We remain committed to keeping our customers informed and extending the necessary assistance during this period. The safety and security of our customers and crew remain our highest priority. We continue to closely monitor the situation and will share further updates as necessary.— IndiGo (@IndiGo6E) November 10, 2026
സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം
എക്സിലൂടെയാണ് ഇൻഡിഗോ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. യാത്രക്കാരുടെയും വിമാന ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം നീട്ടിയതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
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ജിദ്ദ, മദീന നഗരങ്ങളിലേക്കും അവിടെനിന്നുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ 2026 നവംബർ 21 വരെ (അന്നും ഉൾപ്പെടെ) ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്കും പ്രധാന നഗരമായ ദമ്മാമിലേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെ (അന്നും ഉൾപ്പെടെ) നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.
സുരക്ഷാ സാഹചര്യം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണനയെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ ബാധിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് റീ-അക്കോമഡേഷൻ, പണം തിരികെ ലഭിക്കൽ, മറ്റ് യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൽകിയ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്രക്കാർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നത്.
യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിഗണനയെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുമെന്നും ഇൻഡിഗോ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ?
സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുടുംബസന്ദർശനത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇൻഡിഗോയുടെ പുതിയ തീരുമാനം പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ്ദ, മദീന, റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾ വിമാന സർവീസുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളിൽ പലരും അവധിക്കാലത്തും കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ യാത്രാ തീയതികൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നത് യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും.
പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ്ദ, മദീന സർവീസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും റിയാദ്, ദമ്മാം സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെയും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ തീയതികളിൽ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചവർ ഇൻഡിഗോയുടെ അറിയിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കണം. ടിക്കറ്റ് റീ-അക്കോമഡേഷൻ, റീഫണ്ട്, മറ്റ് യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കായി വിമാനക്കമ്പനി നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൗദിയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് ഇൻഡിഗോ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സൗദി-ഹൂതി സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു
യെമനിലെ ദീർഘകാല ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയും ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും ശക്തമായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2022ൽ പോരാട്ടത്തിന് താൽക്കാലിക വിരാമമിട്ടിരുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ തകർന്നതോടെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമായത്.
സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൗദിയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
നവംബർ എട്ടിന് റിയാദിലെ സൗദി അരാംകോയുടെ ഒരു ഭരണകാര്യ കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ആക്രമണശ്രമം ഉണ്ടായതായി സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് ചെറിയ തോതിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആളപായമോ പരിക്കുകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീയുടെ അവകാശവാദം. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, എണ്ണ സംഭരണ ടാങ്കുകൾ, അരാംകോയുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ടവർ എന്നിവയായിരുന്നു ആദ്യ ആക്രമണത്തിൻ്റ ലക്ഷ്യമെന്ന് സരീ പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ലക്ഷ്യം കണ്ടതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഖുറൈസിലെ അരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമെന്നാണ് സരീയുടെ വാദം. ദവാദ്മി മേഖലയിലെ എട്ടാം നമ്പർ പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. നജ്റാനിലെ നാഷണൽ ഗാർഡ് ക്യാമ്പിലുള്ള സൗദി സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും അൽ-ജൗഫ് ഗവർണറേറ്റിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ സൈനിക വിന്യാസങ്ങളെയും തുടർന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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