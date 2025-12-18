"കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കിടയിലും നാം വീണ്ടും ചിറകുവിരിച്ചു", ഇൻഡിഗോ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് സിഇഒ
നിരന്തരമായ പ്രതിസന്ധിക്കൊടുവില് 2200 വിമാന സര്വീസുകള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്നും എയര്ലൈന്സിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സിഇഒ
Published : December 18, 2025 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെന്നും വിമാനക്കമ്പനി കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിക്കാന് തുടങ്ങിയെന്നും സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ്. നിരന്തരമായ പ്രതിസന്ധിക്കൊടുവില് 2200 വിമാന സര്വീസുകള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്നും എയര്ലൈന്സിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയില് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പെന്നും അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരെ ഓര്മിപ്പിച്ചു.
സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സ് തൻ്റെ ജീവനക്കാര്ക്ക് നല്കിയ സന്ദേശത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സമീപകാലത്ത് എയര്ലൈന് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയില് ഐക്യത്തോടെ നിന്നതിന് ജീവനക്കാരെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. പൈലറ്റുമാർ, ക്യാബിൻ ക്രൂ, വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ, ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ടീമുകൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പ്രിയ ഇൻഡിഗോ സഹപ്രവർത്തകരേ, കൊടുങ്കാറ്റില് ആടിയുലഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തരമൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിട്ടും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സാധാരണനിലയിലാകുന്നത് കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇൻഡിഗോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതിജീവനം, പഴയ സ്ഥിതി വീണ്ടെടുക്കുക, പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായ മൂലകാരണ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ കമ്പനി പടുത്തുയർത്താൻ സഹായിച്ച അതേ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ തന്നെ, വിശ്വാസ്യത, അച്ചടക്കം, ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായ സേവനം എന്നിവയോടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരേ, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കിടയിലും നാം വീണ്ടും ചിറകുവിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2006 ൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന്, ഞങ്ങൾക്ക് 6500 വമാനങ്ങളണ്ട. ഈ 19 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 850 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളില് യാത്ര ചെയ്തു. " അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം ഇൻഡിഗോയുടെ കൂട്ട റദ്ദാക്കലില് പ്രതിഷേധിച്ച് സമര്പ്പിച്ച നിരവധി ഹർജികള് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി. കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ നേരത്തെ പരിഗണനയിലുള്ള ഒരു റിട്ട് ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണനയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെയും യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്ങ്ങള് പരിഹരിച്ചും ഇൻഡിഗോ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് എൽബേഴ്സ് പറഞ്ഞു.
Also Read:2008 ലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല് കേസ്; ഇരയായ ജഡ്ജിക്ക് വരെ നീതിയില്ല, ഒടുവില് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി