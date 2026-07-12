വരുമാനമിടിഞ്ഞിട്ടും റഷ്യയ്ക്ക് തുണയായി ഇന്ത്യ; ജൂണിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവ്
റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ വർധനവ്, ജൂണില് റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചെന്ന് സിആര്ഇഎ.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 12:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണവരുമാനത്തിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽl) ഇറക്കുമതിയിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവ്. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂണിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ 34 ശതമാനത്തിൻ്റെ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് 'സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ' (CREA) പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജൂൺ മാസത്തിൽ 4.5 ബില്യൺ യൂറോയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആകെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ (5.5 ബില്യൺ യൂറോ) 83 ശതമാനവും അസംസ്കൃത എണ്ണയാണ്. ഇതോടെ ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ റഷ്യൻ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.
ഇന്ത്യയുടെ ആകെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ മുൻമാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5.4 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായപ്പോൾ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണത്തിലാണ് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായത്.
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റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറിയിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ വരവ് മെയ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 150 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പരദീപ് റിഫൈനറിയിൽ 126 ശതമാനവും, ബിപിസിഎല്ലിൻ്റെ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ 83 ശതമാനവും, നയാര എനർജിയുടെ വാഡിനാർ റിഫൈനറിയിൽ 45 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി വർധിച്ചതായി സിആർഇഎ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ വാങ്ങൽ കാരണം ജൂണിൽ റഷ്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ 14 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. എന്നാൽ വിലക്കുറവ് കാരണം റഷ്യയുടെ പ്രതിദിന എണ്ണവരുമാനം 8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 348 മില്യൺ യൂറോയായി ചുരുങ്ങി. മൊത്തത്തിലുള്ള കയറ്റുമതി 7 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടും റഷ്യൻ ഫോസിൽ ഇന്ധന കയറ്റുമതി വരുമാനം 1 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് പ്രതിദിനം 734 മില്യൺ യൂറോയായി മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്
റഷ്യൻ അസംസ്കൃത എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ജൂണിൽ ഇന്ത്യ, തുർക്കി, ബ്രൂണെ, ജോർജിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ റിഫൈനറികൾ റഷ്യക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 814 മില്യൺ യൂറോയുടെ എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് കയറ്റി അയച്ചത്. ഇതിൽ 369 മില്യൺ യൂറോയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളും റഷ്യൻ അസംസ്കൃത എണ്ണയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തതാണ്.
റഷ്യൻ എണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിരോധനമുണ്ടെങ്കിലും, ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനവുമായി യൂറോപ്യൻ തുറമുഖങ്ങളിലെത്തി. കൂടാതെ, റഷ്യൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രിട്ടൻ പ്രത്യേക ഇളവ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ജാംനഗർ റിഫൈനറിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ജെറ്റ് ഇന്ധന ശേഖരം ബ്രിട്ടനിലെ തെയിംസ് ഹാവൻ, ഐൽ ഓഫ് ഗ്രെയിൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. ഏകദേശം 63 മില്യൺ യൂറോ വിലമതിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഇന്ധനം.
ജൂണിൽ 7.3 ബില്യൺ യൂറോയുടെ വാങ്ങലുമായി ചൈന റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധന ഉപഭോക്താവായി തുടരുമ്പോൾ 5.5 ബില്യൺ യൂറോയുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാമതാണ്. റഷ്യൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 54 ശതമാനവും ഉപരോധം നേരിടുന്ന ഷാഡോ ടാങ്കറുകൾ വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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