എണ്ണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത നഷ്ടം
വാഹന നിർമാണം, മാധ്യമം, എഫ്എംസിജി, സിമൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഓഹരികൾ രാവിലെ 0.64 ശതമാനം വരെ നഷ്ടം നേരിട്ടു
Published : September 29, 2026 at 11:29 AM IST
മുംബൈ: ആഗോള വിപണിയിലെ തളർച്ചയുടെയും അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ കുതിപ്പിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രധാന സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും പോയിൻ്റുകൾ താഴേക്ക് പതിച്ചു.
ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 138.04 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 72,633.68ലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. 0.19 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് സെൻസെക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ദേശീയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 47.80 പോയിൻ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 22,732.45ൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങി. 0.21 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായത്.
സെക്ടറുകളുടെ പ്രകടനം
വാഹന നിർമാണം, മാധ്യമം, എഫ്എംസിജി, സിമൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഓഹരികൾ രാവിലെ 0.64 ശതമാനം വരെ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഇതിനുപുറമെ ഉപഭോക്തൃ ഉത്പന്നങ്ങൾ, ലോഹം, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ സൂചികകളും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലകളിലെ ഓഹരികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. നിഫ്റ്റി ഫാർമ, നിഫ്റ്റി 500 ഹെൽത്ത് കെയർ സൂചികകൾ ഒരു ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു.
ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ആഗോള തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 106 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയതും അമേരിക്കൻ ബോണ്ട് യീൽഡ് 5.23 ശതമാനമായി ഉയർന്നതും നിക്ഷേപകരിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില ഒരു ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ച് 106.87 ഡോളറിലെത്തി. യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് (ഡബ്ലിയുടിഐ) ക്രൂഡ് വിലയും ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ ഉയർന്ന് 93.99 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എണ്ണവില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വൈകുമെന്ന സൂചനകളും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിഫ്റ്റി 23,000ത്തിന് താഴേക്ക് പോയതിനാൽ ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണിയിൽ ഇടിവ് തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡെറിവേറ്റീവ് പൊസിഷനുകളിലും നിക്ഷേപകർ കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ 22,650നും 22,700നും ഇടയിലാണ്. പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് 22,950നും 23,000നും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച ലാർജ് ക്യാപ് ഓഹരികൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റം
വിദേശ നിക്ഷേപകർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം 5,353 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകർ വിറ്റഴിച്ചത്. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ വിപണിക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച 5,189 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ വാങ്ങി.
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ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലും കനത്ത സമ്മർദം പ്രകടമാണ്. ജപ്പാൻ്റെ നിക്കെയ്, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ്, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി തുടങ്ങിയ സൂചികകൾ ഒരു ശതമാനം വരെ നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണികളും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 0.77 ശതമാനവും നാസ്ഡാക് 0.92 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു.
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