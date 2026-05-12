ETV Bharat / business

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത തകർച്ച

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധഭീഷണിയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലവർധനവും കാരണം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും താഴ്ന്നതോടെ ഐടി, കെമിക്കൽ മേഖലകളിലെ ഓഹരികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി...

Stock market crude oil nifty us iran conflict
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ : ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കലുഷിതമായതോടെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വവും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചതും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടൻ തന്നെ സെൻസെക്‌സ് 525.44 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 75,489.84 എന്ന നിലയിലെത്തി. നിഫ്റ്റി 164.5 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 23,651.35 ലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും യുഎസ് ഇറാൻ സംഘർഷവും

യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത് ആഗോള വിപണികളിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വെടിനിർത്തൽ കരാറില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 0.93 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 105.2 ഡോളറിലെത്തി.

പ്രധാന തിരിച്ചടി നേരിട്ട മേഖലകൾ

ഐടി, കെമിക്കൽസ്, റിയൽറ്റി, ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് , ഇൻഫോസിസ്, ടെക് മഹിന്ദ്ര, എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്, അദാനി പോർട്‌സ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നഷ്‌ടം നേരിട്ട ഓഹരികൾ. എന്നാൽ ഭാരതി എയർടെൽ, എൻടിപിസി എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. മെറ്റൽ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് മേഖലകൾ മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ പച്ചതൊട്ടത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണ നടപടികൾ ബാധിക്കാത്ത മേഖലകൾ വിപണിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡിമാൻഡ് കുറയാത്തതിനാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും അവർ വിലയിരുത്തുന്നു.

എഫ്.എം.സി.ജി മേഖലയും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്വകാര്യ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിൽ 67 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതിനാൽ മൂലധന ഓഹരികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചേക്കാം. ഓട്ടോമൊബൈൽ, പുനരുപയോഗ ഊർജം എന്നീ മേഖലകളിലെ വർധിച്ച ആവശ്യകതയും വിപണിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ നിരീക്ഷണം

ആഗോള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ വിപണിയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. സംഘർഷം ആഗോള വിപണികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുകയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

"യുഎസ്-ഇറാൻ പോര് നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓഹരി, ചരക്ക് വിപണികളിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനാണ് കാരണമാകുന്നത്. യുദ്ധം എത്രനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് " എന്ന് പ്രമുഖ വെൽത്ത്-ടെക് സ്ഥാപനമായ എൻറിച്ച് മണിയുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ നിരീക്ഷിച്ചു.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിപണിയിലും തകര്‍ച്ച

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിപണിയും തകർച്ച നേരിട്ടപ്പോൾ ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോങ് വിപണികൾ നേരിയ നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്‌ച മാത്രം 8,437.56 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സമ്മർദം ചെലുത്തിയേക്കും.

ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രകടമായത്. ജപ്പാനിലെ നിക്കിയും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാങ് സെങ്ങും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്‌പി 2 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് വിപണികളായ എസ് ആൻഡ് പി 500, നാസ്‌ഡാക് എന്നിവ നേരിയ നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Also Read: ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കും

TAGGED:

STOCK MARKET
CRUDE OIL
NIFTY
US IRAN CONFLICT
GLOBAL CRUDE OIL PRICE HIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.