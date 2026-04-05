അടുക്കളകളിൽ ഇനി ആശങ്ക വേണ്ട; 46,650 ടൺ ഗ്യാസുമായി 'ഗ്രീൻ സാൻവി' തീരമണഞ്ഞു, ശുഭ വാര്ത്തയെന്ന് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞ
ഗ്രീൻ സാൻവി കപ്പൽ ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 4) 46,650 മെട്രിക് ടൺ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത്. സമുദ്ര പാതയിൽ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും സുരക്ഷയേർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സജ്ജമാണ്.
Published : April 5, 2026 at 8:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എൽപിജി ടാങ്കറായ ഗ്രീൻ സാൻവി വിജയകരമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നതിൽ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞ മഞ്ചു സേത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്നവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി എല്പിജി വിതരണം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജിയുടെ ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാജ്യം നേരിടുന്ന അസ്ഥിരതകൾക്കിടയിൽ കപ്പലിൻ്റെ വരവ് ശുഭ സൂചനയാണെന്നും മഞ്ചു സേത്ത് പറഞ്ഞു.
"വ്യവസായത്തിനും വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനും മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാർക്കും ആവശ്യത്തിന് എൽപിജി സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് കരുതുന്നു. യുദ്ധം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം പൂർവസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്", എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൽപിജിയുമായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ കപ്പലായ ഗ്രീൻ സാൻവി ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 4) രാത്രി ചരക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മടങ്ങിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 46,650 മെട്രിക് ടൺ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എൽപിജി) എത്തിച്ചു. മാർച്ച് 28 നാണ് അവസാനമായി ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനാർ ടെർമിനലിൽ 47,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജി എത്തിച്ചത്. ഷിപ്പ്-ടു-ഷിപ്പ് (എസ്ടിഎസ്) ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എംടി ജഗ് വസന്ത് എന്ന കപ്പൽ വഴിയാണിത് സാധ്യമായത്.
കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
സമുദ്ര ഉപരോധത്തിനിടയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാൻ, വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സജ്ജമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഇറാനിയൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു.
സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുള്ള 18 ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും 485 നാവികരും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അതേസമയം കപ്പലുകളും നാവികരും സുരക്ഷിതായിരിക്കുമെന്ന് തുറമുഖ-ഷിപ്പിംഗ്-ജലപാത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി മുകേഷ് മംഗൾ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതുവരെ 964 ൽ അധികം നാവികരെ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 598,000 യാത്രക്കാർ ഇതിനകം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 28 മുതലാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത്.
ഇറാന് ട്രംപിൻ്റെ അന്ത്യശാസനം
അതേസമയം, ഒരു കരാറിൽ എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് അന്ത്യശാസനം നൽകി. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തുടർന്ന് ട്രംപ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മഞ്ചു സേത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളുടെ യുക്തിയോ കൃത്യതയോ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. തോന്നുന്നത് പോലെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ട്രംപ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നത്.
ഇറാനിയൻ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ട്രംപ് നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 6 വരെ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാനോ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനോ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന് പത്ത് ദിവസം സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്രമം തുടരുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
