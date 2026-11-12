ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന വിദേശികള്ക്ക് കോളടിച്ചു, വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി പുതിയ വിസ ചട്ടങ്ങള്
Centre simplifies visa norms for foreign nationals: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. വിസ വിഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചും അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ലളിതമാക്കിയും ഇന്ത്യൻ വിസ സംവിധാനം ഇനി കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാകും.
Published : November 12, 2026 at 6:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും ലളിതവുമായ രീതിയിൽ വിസ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിസ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർണായക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. വിസ വിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചും അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ലഘൂകരിച്ചും ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വിസ സംവിധാനത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിസ വിഭാഗങ്ങളിൽ വൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം, പ്രധാന വിസ വിഭാഗങ്ങൾ 13-ൽ നിന്ന് 9 ആയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 49-ൽ നിന്ന് 23 ആയും കുറച്ചു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ 22 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ 13 ആയും 63 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 49 ആയും കുറച്ചിരുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വിസ രീതികൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നിലവിൽ 172 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് 13 ഉപവിഭാഗങ്ങളിലായി ഇ-വിസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
"വിദേശ പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിസ സംവിധാനം കൂടുതൽ ലളിതവും വ്യക്തവുമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വിസ രീതികളും ആഗോള നിലവാരവും പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. സമാനമായ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങളെ ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ അപേക്ഷകർക്ക് ശരിയായ വിസ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാനാകും." -കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഇനി 'വിസിറ്റർ വിസ'
പഴയ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയെ ഇനി മുതൽ 'വിസിറ്റർ വിസ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പുറമെ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
V-1 വിസ
30 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയാണിത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനൊപ്പം ഹ്രസ്വകാല ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗുകൾ, വൈദ്യപരിശോധന, വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾ, യോഗ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷ, സംഗീതം, കല എന്നിവയിലുള്ള ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വിസ മതിയാകും.
V-2 വിസ
ദീർഘകാല സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി 1, 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിസയാണിത്. V-1 വിസയിലെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പുറമെ പർവ്വതാരോഹണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പർവ്വതാരോഹണത്തിനായി 6 മാസത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയാണ് അനുവദിക്കുക.
ആരോഗ്യ ടൂറിസത്തിന് കരുത്തേകാൻ പുതിയ മെഡിക്കൽ വിസകൾ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'ഹീൽ ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിക്ക് കരുത്തേകുന്ന രീതിയിലാണ് മെഡിക്കൽ വിസകളുടെ ക്രമീകരണം:
- M-1, M-3 വിസകൾ: അലോപ്പതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ചികിത്സകൾക്ക് M-1 വിസയും, ആയുഷ് ചികിത്സകൾക്കായി M-3 വിസയും അനുവദിക്കും. ഇവ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസകളായിരിക്കും.
- M-2, M-4 വിസകൾ: രോഗികളോടൊപ്പം വരുന്ന സഹായികൾക്കുള്ള വിസകളാണിവ. M-1 വിസക്കാരുടെ സഹായികൾക്ക് M-2 വിസയും, M-3 വിസക്കാരുടെ സഹായികൾക്ക് M-4 വിസയും ലഭിക്കും.
"തുടർചികിത്സകളും പരിശോധനകളും ആവശ്യമുള്ള വിദേശ രോഗികൾക്ക് പുതിയ ക്രമീകരണം വലിയ ഉറപ്പ് നൽകും. ഒരു വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി സൗകര്യം ഉള്ളതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകും. ആയുഷ് ചികിത്സകൾക്ക് പ്രത്യേക വിസ ഏർപ്പെടുത്തിയതും സഹായികൾക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഹീൽ ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിക്ക് വലിയ കരുത്തേകും." -കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
വിദ്യാർഥികൾക്കായി S-1, S-2 വിസകൾ
വിദ്യാർഥി വിസകളെ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
S-1 വിസ
സ്കൂൾ, ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനങ്ങൾക്കുള്ള വിസയാണിത്. 'സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ' പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കോഴ്സ് കാലാവധിയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 5 വർഷമോ കാലാവധിയുള്ള e-S1 മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ ലഭിക്കും.
S-2 വിസ
പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർ, വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി, ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണങ്ങൾ, ഇൻ്റേൺഷിപ്പ്, എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എത്തുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഈ വിസ.
വിദ്യാർഥി വിസകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം
"കോഴ്സ് കാലാവധിക്ക് അനുസരിച്ച് ദീർഘകാല വിസ ലഭിക്കുന്നത് വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനകാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പഠനത്തിനിടയിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് യാത്രകൾ എളുപ്പമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും." -കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ബിസിനസ് വിസകൾ B-1, B-2 വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
വ്യവസായ-വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവർക്കായി ബിസിനസ് വിസകളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു:
B-1 വിസ
ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളോ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളോ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ദീർഘകാല വിസയാണിത്.
B-2 വിസ
കോൺഫറൻസുകൾ, കായിക മത്സരങ്ങൾ, കലാപരിപാടികൾ, സിനിമാ ചിത്രീകരണം, ഹ്രസ്വകാല കരാർ ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിസയാണിത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ സാങ്കേതിക സഹായം, മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഐടി, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കായി എത്തുന്ന വിദേശ വിദഗ്ധർക്ക് ഇ-വിസ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി B-2 വിഭാഗത്തിൽ 'പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ബിസിനസ് വിസ' ലഭിക്കും.
അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ 70% വരെ ലളിതമാക്കി
വിസ അപേക്ഷാ ഫോമുകളിലെ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വലിയ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 23 വിഭാഗങ്ങളിലെയും അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ 65% മുതൽ 70% വരെ കുറച്ചു. ഇത് അപേക്ഷകരുടെ സമയലാഭത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
"അപേക്ഷാ ഫോമുകളിലെ 65 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ കോളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ വിദേശ പൗരന്മാർ നൽകേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയും. ഇത് അപേക്ഷകർക്ക് ഫോം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയവും അദ്ധ്വാനവും ലാഭിക്കാനും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അപേക്ഷകൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെയും വേഗത്തിലും പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും," -ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പൂർണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഐടി സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ പുതിയ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വിസ വിതരണം പൂർണമായും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
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