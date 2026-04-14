ഊർജ വിലക്കുതിപ്പിലും കുലുങ്ങാതെ ഇന്ത്യ; രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഊർജ വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം ചില്ലറ വിൽപന മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
By ANI
Published : April 14, 2026 at 1:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ ഊർജ വിലയിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ചില്ലറ വിൽപന വിലക്കയറ്റത്തെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ക്രിസിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഊർജ വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം ചില്ലറ വിൽപന മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫെബ്രുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് മാർച്ചിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ 45 ശതമാനവും രാജ്യാന്തര പ്രകൃതിവാതക വിലയിൽ 69 ശതമാനവും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചില്ല.
വിലക്കയറ്റം പിടിച്ച് നിർത്തി
ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം കാരണം മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം 3.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് 3.2 ശതമാനമായിരുന്നു. സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകൾ ആഗോള ഇന്ധനവില വർധനയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചതും വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ സമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി.
അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം 3.7 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഉയർന്ന ഊർജ വിലയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇനിയും പ്രകടമാകാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ തിരുത്തലുകൾ കാരണം സ്വർണം, വെള്ളി എന്നിവയുടെ പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞതും മൊത്തത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഭാവിയിലെ ആശങ്കകൾ
2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പം 4.5 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് ക്രിസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുകയും ഊർജ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്താൽ ഇത് 4.7 ശതമാനമായി വർധിച്ചേക്കാം. ആഗോള ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ വർധനവ് പാചക, ഗതാഗത ഇന്ധനങ്ങളുടെ ചില്ലറ വിൽപന വില ഉയർത്താൻ കാരണമായേക്കും. ഇതിന് പുറമെ വ്യാപാര, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവുകളെയും ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളും റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. 2026ൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. എൽ നിനോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മഴയുടെ അളവ് ശരാശരിയുടെ 92 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും. ഉഷ്ണതരംഗവും കുറഞ്ഞ മഴയും കാർഷികോത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചാൽ അത് ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യ മേഖലയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രവണതകളാണ് കാണുന്നത്. ധാന്യങ്ങളുടെയും പയറുവർഗങ്ങളുടെയും വില കുറയുന്ന പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിലും പച്ചക്കറി, ഇറച്ചി, മത്സ്യം, പാചക എണ്ണ എന്നിവയുടെ പണപ്പെരുപ്പം വർധിച്ചു. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വില വർധിച്ചതിനാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന വിലയാണ്.
എൽപിജി, പൈപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ വില ഉയർന്നത് ഇന്ധന പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായി. എന്നാൽ വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഭവന നിർമാണം, വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഗതാഗത മേഖലയെ ആഗോള ഇന്ധനവില മാറ്റങ്ങൾ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിമാന നിരക്കുകളിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും വരുംകാലങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയർത്താനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി തുടരുമെന്നും ക്രിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
