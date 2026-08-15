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പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് കയറ്റുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; പെട്രോൾ കയറ്റുമതി നികുതി പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിനിടയിൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'വിൻഡ്‌ഫോൾ ടാക്‌സ്' ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

PETROL DIESEL ATF EXPORTS SPECIAL ADDITIONAL EXCISE DUTY WINDFALL GAINS TAX INDIA REDUCES WINDFALL TAX
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 12:18 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വിമാന ഇന്ധനമായ എടിഎഫ് (ATF) എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്ക് മേലുള്ള വിൻഡ്‌ഫോൾ ഗെയ്ൻസ് ടാക്സ് (അപ്രതീക്ഷിത ലാഭത്തിൻമേലുള്ള നികുതി) കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രത്യേക ഉൽപാദന നികുതിയായ (SAED) നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായത്തിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിതവും അതിരുകടന്നതുമായ ലാഭത്തിന് മേൽ സർക്കാരുകൾ ചുമത്തുന്ന പ്രത്യേക നികുതിയാണ് 'വിൻഡ്‌ഫോൾ ടാക്‌സ്'

ഡീസൽ കയറ്റുമതിക്കുള്ള പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് തീരുവ (SAED) ലിറ്ററിന് 25.5 രൂപയിൽ നിന്ന് 24 രൂപയായും, എടിഎഫ് കയറ്റുമതിക്കുള്ള തീരുവ ലിറ്ററിന് 22 രൂപയിൽ നിന്ന് 19.5 രൂപയായും കുറച്ചു. പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്കുള്ള തീരുവ ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് ലിറ്ററിന് 3.5 രൂപയായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ തീരുവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. ​പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ നിലവിൽ വന്നതായി ഫിനാൻസ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 2022 മാർച്ച് 27-നാണ് ഡീസൽ, എടിഎഫ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്ക് സർക്കാർ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ഓരോ രണ്ടാഴ്‌ച കൂടുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ നിരക്കുകൾ പരിഷ്‌കരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. മേയ് 16 മുതൽ പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്കും ഈ നികുതി ബാധകമാക്കിയിരുന്നു.

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ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിനായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിനിടയിൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'വിൻഡ്‌ഫോൾ ടാക്‌സ്' ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം മുതലെടുത്ത് കയറ്റുമതിക്കാർ അമിതലാഭം നേടുന്നത് തടയുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ കയറ്റുമതി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് അപ്രതീക്ഷിത നികുതി (വിൻഡ്‌ ഫോൾ ടാക്സ്) ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദകർക്കും ഇന്ധന കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ലഭിച്ച അമിതലാഭം നികുതിയിലൂടെ ഈടാക്കുന്നതിനായി, 2022 ജൂലൈ 1-ന് ഇന്ത്യ 'സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി' (SAED) എന്ന പേരിൽ ഈ നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തടസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആഭ്യന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനും പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്കും മേലാണ് ഇത് ആദ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

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TAGGED:

PETROL DIESEL ATF EXPORTS
SPECIAL ADDITIONAL EXCISE DUTY
WINDFALL GAINS TAX
INDIA REDUCES WINDFALL TAX
WINDFALL GAINS TAX

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