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റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റി; ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ റെക്കോഡിട്ട് ഇന്ത്യ

തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക ഉപഭോഗത്തിനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

INDIA SURPASSES MAJOR ECONOMIES INDIA GDP GROWTH FIRST QUARTER INDIA GROWTH STATISTICS Narendra Modi
Narendra Modi (INSTA@Narendra Modi)
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By ANI

Published : September 1, 2026 at 10:45 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) 7.8 ശതമാനം വളർച്ച. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ കരുത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്ത് നിരാശ പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടും യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഈ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020ലെ കൊവിഡ് കാലം മുതൽ ലോകത്ത് എങ്ങും സ്ഥിരതയില്ലായ്മ തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അതിവേഗം മുന്നേറുന്നു. ഇതിനിടയിലും രാജ്യത്ത് ചിലർ നിരാശ പടർത്താനും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തടസങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നാണ് രാജ്യം 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചത്. ഈ മുന്നേറ്റം നിലനിർത്തണമെന്നും അതിനായി സ്വയംപര്യാപ്ത ഭാരതം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രാദേശിക ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കണം
തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക ഉപഭോഗത്തിനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദേശ വിനോദയാത്രകളും വിദേശത്ത് വച്ചുള്ള വിവാഹങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്തുക എന്ന ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. സ്വദേശി, സ്വയംപര്യാപ്തത എന്നീ ആശയങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവോ അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകും. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ കരുത്ത് രാജ്യത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജിഡിപി കണക്കുകൾ
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം (മോസ്പി) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള ആദ്യ പാദത്തിലാണ് 7.8 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 75.46 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന യഥാർഥ ജിഡിപി ഇത്തവണ 81.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ചയായിരുന്നു ഈ പാദത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൊത്തം ജിഡിപി വളർച്ചാ അനുമാനം ആർബിഐ 6.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.7 ശതമാനമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നോമിനൽ ജിഡിപി 10.3 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 88.27 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. മുൻ വർഷം ഇത് 80 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. യഥാർഥ മൊത്ത മൂല്യവർധന (ജിവിഎ) 8.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 73.82 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. മുൻ വർഷം ഇത് 68.21 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.

ജിഡിപി കണക്കുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ, മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ നേട്ടം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. എൻഡിഎ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മികച്ച മാനേജ്മെൻ്റുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം.

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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതനുസരിച്ച് ജിഡിപി കണക്കുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാമെന്ന് മോസ്പി അറിയിച്ചു. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള രണ്ടാം പാദത്തിലെ കണക്കുകൾ 2026 നവംബർ 30ന് പുറത്തുവിടും.

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