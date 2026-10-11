ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനം; റിപ്പോർട്ട് പുറത്തവിട്ട് ലോക വ്യാപാര സംഘടന
2025 ൽ 31700 കോടി ഡോളറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതി നടത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്
Published : October 11, 2026 at 8:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തെ ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായി ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ. 2025 ൽ 31700 കോടി ഡോളറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതി നടത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐടി സേവന മേഖലയിലെ ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയും വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാനുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യം തുടരുമ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ സേവന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമേരിക്കയാണ് ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലെയും ആഗോള ധനവിപണിയിലെയും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ബ്രിട്ടനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു. സാങ്കേതിക കമ്പനികളുടെ വരുമാന ഇടപാടുകളിൽ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ അയർലൻഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജർമനിയും ചൈനയും യഥാക്രമം അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.
ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് എന്നിവയാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ. 2026-ലെ ചരക്കുവ്യാപാര വളർച്ച സംബന്ധിച്ച പ്രവചനം സംഘടന ഉയർത്തിയപ്പോൾ, വാണിജ്യ സേവന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അതിർത്തികൾ കടന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലാണ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതി 31700 കോടി ഡോളറിലെത്തി. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി വളർച്ച 15 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടേതിന് സമാനമായ കയറ്റുമതി മൂല്യമുള്ള ജർമനിയുടെ വളർച്ച ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു. വളർച്ചാനിരക്കിലെ ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യയെ നാലാം സ്ഥാനത്തും ജർമനിയെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും എത്തിച്ചത്.
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ഐടി സേവനങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനം, ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ശേഷിയാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടിത്തറ. ആഗോള കമ്പനികൾക്ക് സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ മേഖലയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി രാജ്യത്തിന് വിദേശനാണ്യ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ആഗോള വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ചരക്കുകയറ്റുമതിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നത് കുറവാണ്. അതിനാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗത തടസങ്ങളും ചരക്കുനീക്കത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ സേവന വ്യാപാരത്തിന് വളർച്ച തുടരാൻ സാധിക്കും.
എന്നാൽ, ഈ നേട്ടം മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപാരശേഷിയെ വിലയിരുത്താൻ മതിയാകില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദനമേഖലയുടെ മത്സരക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്.
ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യം
ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്.ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025-ൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരക്കുകയറ്റുമതി 44500കോടി ഡോളറായിരുന്നു. ആഗോള ചരക്കുകയറ്റുമതിയിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം വിഹിതവുമായി ഇന്ത്യ പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.
അതേസമയം, ചൈന ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി തുടരുന്നു. 2025-ൽ ചൈനയുടെ ചരക്കുകയറ്റുമതി 3,77100കോടി ഡോളറിലെത്തി. ആഗോള കയറ്റുമതിയിൽ ചൈനയുടെ വിഹിതം 17.5 ശതമാനമാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ 75400 കോടി ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സംയുക്ത കയറ്റുമതി മൂല്യം 4.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലധികമാകും. റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഹോങ്കോങ്ങിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഹിതം ഏകദേശം 21 ശതമാനമാണ്.
വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ചൈനയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ആധിപത്യത്തിന് പിന്നിൽ. വലിയ ഉൽപ്പാദനശേഷിയും വിപുലമായ വിതരണ ശൃംഖലകളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
2026 ൽ ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരം 3.9% വളരും
2026-ലെ ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷ ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിൽ 1.9 ശതമാനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ പ്രവചനം ഇപ്പോൾ 3.9 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. 2027-ൽ ഈ വളർച്ച 4.1 ശതമാനമായി വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
എന്നാൽ, വാണിജ്യ സേവന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഘടന വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 ൽ സേവന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള വളർച്ച 4.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.3 ശതമാനമായി താഴ്ത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളെയും വിനോദസഞ്ചാരത്തെയും ഗതാഗത സേവനങ്ങളെയും ബാധിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. കൂടാതെ, ഇന്ധനവില വർധിക്കുന്നത് ഗതാഗത മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
2027 ൽ വാണിജ്യ സേവന വ്യാപാര വളർച്ച 6.4 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പ്രതീക്ഷ. ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം ഒന്നിച്ച് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവ് 2026 ൽ ഏകദേശം 3.7 ശതമാനവും 2027-ൽ 4.7 ശതമാനവും വളരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്ക്.
ലോക ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ( 2026-ൽ 2.6 ശതമാനം വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏഷ്യയിൽ 4.3 ശതമാനവും ആഫ്രിക്കയിൽ 4.1 ശതമാനവും വളർച്ച പ്രവചിക്കുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ 2.5 ശതമാനവും വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് ശതമാനവും കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മേഖലയിലും യൂറോപ്പിലും യഥാക്രമം 1.7 ശതമാനവും 1.3 ശതമാനവും വളർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എഐ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ എൻജിനാകുന്നു
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ആഗോള വ്യാപാരത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമ്പോഴും കൃത്രിമബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ വ്യാപാര വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവിലുണ്ടായ വളർച്ചയിൽ 47 ശതമാനവും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, സെർവറുകൾ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 67 ശതമാനം വർധിച്ചു.
2024 ലും 2025 ലും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് 2026 ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉണ്ടായത്. എഐ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി, ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ, ചിപ്പുകൾ, സെർവർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുകയാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, എഐ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2025-ൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആഗോള കയറ്റുമതിയുടെ ഏകദേശം 85 ശതമാനവും ഇറക്കുമതിയുടെ 80 ശതമാനവും ആദ്യ പത്ത് വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ നിന്നായിരുന്നു. മൊത്തം ചരക്കുവ്യാപാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രീകരണം ഏകദേശം ഇരട്ടിയാണ്. ഇത് സാങ്കേതിക ഉൽപ്പാദനത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ അസമത്വം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർത്തുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ഊർജവിതരണത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ എണ്ണ, വാതക കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മറ്റു വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കം പ്രത്യാഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി ഏകദേശം 24 ശതമാനവും എൽഎൻജി കയറ്റുമതി 47 ശതമാനവും കുറഞ്ഞെങ്കിലും, ബദൽ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ച കയറ്റുമതി കാരണം ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയിലെ ഇടിവ് ഏകദേശം ആറു ശതമാനത്തിലും എൽഎൻജി കയറ്റുമതിയിലെ ഇടിവ് ഒരു ശതമാനത്തിലും ഒതുങ്ങി.
വളങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലും വിതരണ ശൃംഖലകൾ പ്രതിരോധശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ചു. നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ വളങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ശരാശരിയേക്കാൾ 2.8 ശതമാനം താഴെയായിരുന്നപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് വളങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി 2.2 ശതമാനം ഉയർന്നു.
2026 ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിട്ടും ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവ് 3.5 ശതമാനം വർധിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. വിതരണ ശൃംഖലകൾ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും എഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉയരുന്നതുമാണ് ഇതിന് സഹായകമായത്.
ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻഗോസി ഒകോൻജോ-ഇവേലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംയോജിത ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാര സംവിധാനവും ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വഴക്കം നൽകുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധികളുടെ ആഘാതം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും എഐ പോലുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യാപാര സംവിധാനം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ അവസരവ്യത്യാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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