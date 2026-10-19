സ്വർണ വില ഉയർന്നതോടെ പഴയ ആഭരണങ്ങൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു; ഇറക്കുമതിയിൽ 81 ശതമാനം ഇടിവ്
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ ഇറക്കുമതി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 81.27 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 180 കോടി ഡോളറായി
Published : October 19, 2026 at 12:21 PM IST
എറണാകുളം: സ്വർണമെന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് വെറുമൊരു ലോഹമല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്. രാജ്യത്ത് സ്വർണ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുമ്പോഴും, സ്വർണത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രിയം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. വില കുതിച്ചുയർന്നിട്ടും വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിളക്കം മങ്ങാത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. ലോക്കറുകളിലും അലമാരകളിലും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പഴയ സ്വർണം പുതിയ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വിപണി കീഴടക്കുകയാണ്. അതിനാൽ പുതിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി കണക്കുകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വിപണിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപൂർണമാണ്.
ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവ്
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ ഇറക്കുമതി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 81.27 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 180 കോടി ഡോളറായി. 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇറക്കുമതി മൂല്യം 27.32 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1927 കോടി ഡോളറിലെത്തി. ഇറക്കുമതി തീരുവ ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ ഇറക്കുമതിയുടെ മൂല്യത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അളവ്, ആഭ്യന്തര പുനരുപയോഗം വഴി ലഭിക്കുന്ന സ്വർണം, വിറ്റഴിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അളവ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉപഭോഗത്തിലെ മാറ്റം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം
ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ 2022ലെ പഠനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സ്വർണ വിതരണത്തിൻ്റെ ശരാശരി 11 ശതമാനവും പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ പുനരുപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പഴയ ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുക, പുതിയവ വാങ്ങുമ്പോൾ പഴയത് കൈമാറുക, പഴയ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. പഴയ സ്വർണം വിറ്റ് പുതിയത് വാങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയുന്നു. സ്വർണവില ഉയരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ആഭരണത്തിൻ്റെ തൂക്കം കുറയ്ക്കുകയോ പഴയ സ്വർണം നൽകി പുതിയത് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവാഹം, ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സ്വർണ വ്യാപാരം തുടരുമ്പോഴും വാങ്ങുന്ന അളവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയിൽ റെക്കോഡ്
ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ 2026 രണ്ടാം പാദത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ഉയർന്ന വിലയും നയപരമായ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുക രണ്ടാം പാദത്തിൽ റെക്കോഡ് നിലയിലെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ ആവശ്യകതയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി. പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ പുനരുപയോഗവും ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആഭ്യന്തരമായി കൂടുതൽ പഴയ സ്വർണം ലഭിക്കുകയും അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയും.
സംഘടിത വ്യാപാര മേഖലയുടെ പങ്ക്
പുനരുപയോഗം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറക്കുമതി കുറയുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. ആഭരണ ആവശ്യകത, നിക്ഷേപം, സ്വർണവില, ആഭ്യന്തര ലഭ്യത, ശുദ്ധീകരണ ശേഷി എന്നിവയെല്ലാം വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് നിയമാനുസൃതമായി ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംഘടിത സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. സ്വർണം വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലെന്നും അത് പഴയ ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനാൽ ഇറക്കുമതി കണക്കുകൾക്കൊപ്പം ആഭ്യന്തര പുനരുപയോഗത്തിൻ്റെയും യഥാർഥ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെയും കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാണ് വിപണിയുടെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തേണ്ടത്.
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