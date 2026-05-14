ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ കർശന നടപടി; പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് ഇന്ത്യ
Published : May 14, 2026 at 11:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള പഞ്ചസാര കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് നിരോധനമെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ വില പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൻ്റെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് വിദേശ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ (ഡിജിഎഫ്ടി) പുതിയ നടപടി. രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ന്യായമായ വിലയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കർശന തീരുമാനത്തിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നിരോധനം ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
റോ ഷുഗർ, വൈറ്റ് ഷുഗർ, റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ തുടങ്ങി ഐടിസി എച്ച്എസ് കോഡുകളായ 1701 14 90, 1701 99 90 എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം പഞ്ചസാരകളുടെയും കയറ്റുമതി പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ നിരോധനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
2026 സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്ന് വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് വരെ നിയന്ത്രിത കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഈ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ശേഷം മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നിയന്ത്രിത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ മാറും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനും അതുവഴി ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ
കയറ്റുമതിക്ക് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക വ്യാപാര പദ്ധതികൾക്കും സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരീഫ് റേറ്റ് ക്വോട്ട (ടിആർക്യു), സിഎക്സ്എൽ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വോട്ടകൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും നടത്തുന്ന കയറ്റുമതിയെ നിലവിലെ സർക്കാർ നിരോധനം തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിലവിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അതിർത്തി കടന്നുള്ള കയറ്റുമതി മുൻപത്തെപ്പോലെ തുടരാവുന്നതാണ്.
ഇതിന് പുറമെ വിദേശ വ്യാപാര നയം 2023 ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിധേയമായി അഡ്വാൻസ് ഓതറൈസേഷൻ സ്കീമിന് (എഎഎസ്) കീഴിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്കും ഇനിയൊരറിയിപ്പുവരെ യാതൊരു തടസ്സവുമുണ്ടാകില്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളുടെ അപേക്ഷ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഡിജിഎഫ്ടി വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ ചരക്ക് നീക്കത്തെ ബാധിക്കില്ല
പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി തയ്യാറാക്കിയ ചരക്കുകളെ ഈ നിരോധനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്ന നടപടികൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചവ, അന്തിമ പരിശോധനകൾക്കായി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയവ, ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രേഖകളുള്ളവ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഷിപ്പിങ് ബില്ലുകൾ ഫയൽ ചെയ്തതും ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്നതുമായ കപ്പലുകളിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കവും തടസ്സപ്പെടില്ല. ഈ കപ്പലുകളിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിന് തുറമുഖ അധികൃതരുടെ പ്രത്യേക അനുമതി നിർബന്ധമാണ്.
നിരോധനം വരുന്നതിന് മുൻപ് കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടവയാണെന്ന് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ. ലോകത്ത് വെളുത്ത പഞ്ചസാര ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്ന പ്രമുഖ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചസാര ഉപഭോക്താക്കളിൽ മുൻനിരയിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കരിമ്പ് ഉത്പാദനത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചത്. വരുംമാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്ത് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറും. ഈ പ്രതിസന്ധി ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്താണ് വിദേശത്തേക്കുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
