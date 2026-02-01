ETV Bharat / business

ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം; മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്‍റ് ക്ലെയിമുകളെ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര ബജറ്റ്

നികുതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്നും പുതിയ ആദായനികുതി നിയമം ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം

UNION BUDGET 2026 FINANCE MINSTER NIRMALA SITHARAMAN INCOME TAX IN UNION BUDGET UPDATES STOCK MARKET IN UNION BUDGET
Union Budget 2026 Income Tax Allocation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 12:21 PM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: നികുതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026. ധനക്കമ്മി കുറയുമെന്നും ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനമാക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിർമല സീതാരാമൻ്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണപരമായ പരിഷ്‌കാരമാണിത്. 64 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആദായനികുതി നിയമം പൂർണമായും പുനരവലോകനം ചെയ്‌തതായും പകരം പുതിയ ആദായനികുതി നിയമം 2025 വരാൻ പോകുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ആദായനികുതി സ്ലാബില്‍ മാറ്റമില്ല.

പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കി സാധാരണക്കാർക്കും ബിസിനസുകാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ നിയമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമം 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്‍റ് ക്ലെയിമുകളെ ആദായ നികുതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ പുതിയ ആദായനികുതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. ചട്ടങ്ങള്‍ ഉടന്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2026 ജൂലൈ 31 വരെ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും പ്രഖ്യാപനം.

പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചതായി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം 41 ശതമാനം നിലനിർത്തി. കേന്ദ്ര നികുതി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട വിഹിതം 41 ശതമാനമായി തന്നെ തുടരണമെന്ന പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ശിപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. 2026-27 മുതൽ 2030-31 വരെയുള്ള അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കും ഈ നിരക്ക് തുടരും. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ വിഹിതം 50 ശതമാനമായി ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷൻ നിലവിലെ 41 ശതമാനം തുടരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻ്റുകളായി 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകും.

പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

നികുതിദായകർക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാനുമാണ് പുതിയ നിയമങ്ങളെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. വിദേശ ടൂർ പാക്കേജുകൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കുമായി എൽആർഎസ് (എൽആർഎസ്) വഴി വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന തുകയ്ക്കും ഈടാക്കുന്ന ടാക്‌സ് കളക്‌ഷൻ അറ്റ് സോഴ്‌സ്(ടിസിഎസ്) രണ്ട് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു.

മാൻപവർ സർവീസുകളെ ടിഡിഎസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കോൺട്രാക്‌ട് പേയ്‌മെൻ്റുകളുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ചെറിയ നികുതി വെട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് പിഴ മാത്രമാകും ശിക്ഷ.വിദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. വിദേശത്തെ സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആറ് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമാന ഭാഗങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കി. വാഹനാപകട നഷ്‌ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് നികുതിയില്ല. ഡ്യൂട്ടിഫ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. വിദേശ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് നികുതി ചുമത്തും.

വിദേശ യാത്രയുടെ നികുതി അഞ്ചില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. ക്ലൗസഡ് സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് 2047 വരെ ടാക്‌സ് ഹോളിഡേയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നികുതി അഞ്ചില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി. പരിശോധനക്ക് ശേഷവും റിട്ടേണ്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുതുക്കാം. വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ കടുത്ത ശിക്ഷയും ബജറ്റില്‍ വിഭാവന ചെയ്യുന്നു.

നികുതി നിയമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമുണ്ട്. ജൂലൈ 31 വരെ ടാക്‌സ് റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. വാഹനാപകട നഷ്‌ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് ഇനി മുതല്‍ നികുതിയുണ്ടാകില്ല. ആകെ നികുതി വരുമാനം 28.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നികുതിയില്‍ കുറവ് വരുത്തുന്നതോടെ അര്‍ബുദ മരുന്നുകളുടെ വില കുറയും. പ്രമേഹ മരുന്നുകളുടെ വിലയും കുറയും. ഇവി ബാറ്ററി, കായിക ഉപകരണങ്ങള്‍, സോളാര്‍ പാനല്‍, മൈക്രോവേവ് ഓവന്‍ എന്നിവയുടെ വിലയും കുറയും. തുകല്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വില കുറയും.

അതേസമയം സിഗററ്റ് അടക്കമുള്ള പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വില കൂടും. മദ്യത്തിന് വില കൂടും.

ALSO READ: Union Budget 2026 Live Updates: ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചു, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ കാത്ത് രാജ്യം

Last Updated : February 1, 2026 at 1:03 PM IST

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
FINANCE MINSTER NIRMALA SITHARAMAN
INCOME TAX IN UNION BUDGET UPDATES
STOCK MARKET IN UNION BUDGET
INCOME TAX IN UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.