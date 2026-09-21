ETV Bharat / business

പണപ്പെരുപ്പവും എഐ നിക്ഷേപങ്ങളും വെല്ലുവിളി; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐഎംഎഫ്

പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുകയാണെന്നും ഇതിനൊരു പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ഐഎംഎഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ

IMF CHIEF KRISTALINA GEORGIEVA RISKS IN WORLD ECONOMY IMF ON CHALLENGES IN WORLD ECONOMY PROBLEMS IN AI FIELD
ഖത്തർ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജിയേവ (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പവും കടബാധ്യതകളും നിർമിത ബുദ്ധിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഖത്തർ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

പണപ്പെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും
പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുകയാണെന്നും ഇതിനൊരു പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ ലോകത്തെ വിവിധ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കേണ്ടി വരും. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് വലിയ പോരായ്മയാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കും വില കുതിച്ചുയരുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

നിർമിത ബുദ്ധിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ
നിർമിത ബുദ്ധി അഥവാ എഐ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഐഎംഎഫ് മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എഐ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ വായ്പാ ഇടപാടുകളും ചാക്രിക ധനസഹായങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

അതിനാൽ തന്നെ വൻകിട കമ്പനികൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷകൾ യാഥാർഥ്യമാകാതെ വരികയും എഐ നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ ആഘാതമായി മാറും. എഐ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ അപകടസാധ്യതകൾ പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ എഐ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ പ്രതിസന്ധി ആഗോളതലത്തിൽ ബാധിച്ചേക്കാം.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും പ്രതീക്ഷകളും
ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഎംഎഫിൻ്റെ പുതിയ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രവചന റിപ്പോർട്ടിലും ഈ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതകൾ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുപ്പും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ്. ഇതിനിടയിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഊർജ വിതരണ മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകം ഇന്ന് പലതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഐക്യം കുറവാണെന്നും വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നവരും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അനിശ്ചിതത്വമാണ് പുതിയ ലോകക്രമമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

Also read:എഐയുടെ പേര് മാറ്റണം, പുതിയ മൂന്ന് പേര് നിര്‍ദേശിച്ച് ട്രംപ്, വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി

TAGGED:

IMF CHIEF KRISTALINA GEORGIEVA
RISKS IN WORLD ECONOMY
IMF ON CHALLENGES IN WORLD ECONOMY
PROBLEMS IN AI FIELD
IMF GLOBAL ECONOMY RISKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.