റോസാത്തോട്ടത്തിലിരുന്ന് ഒരു കോഫി കുടിച്ചാലോ..? 'ലാ വീ എൻ റോസ് കഫേ'യ്ക്ക് പിന്നിലെ പെണ് കരുത്ത്
ഹൈദരാബിദിൽ അതിവേഗം ഫേമസ് ആയി വളർന്ന ലാ വീ എൻ റോസ് കഫേ അഥവാ പിങ്ക് തീം കഫേയ്ക്ക് പിന്നിൽ ലിഖിത സമിനെനിയുടെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്.
Published : December 4, 2025 at 3:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 'നിന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല...' ഈ വാക്കുകള് കേള്ക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്കുട്ടികള്. എന്നാൽ എന്നെക്കൊണ്ടും ചിലതൊക്കെ പറ്റും എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു പെണ്കുട്ടിയുണ്ട്, ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ലിഖിത സമിനെനി. ഹൈദരാബാദിൽ അതിവേഗം ഫേമസ് ആയി വളർന്ന ലാ വീ എൻ റോസ് കഫേ (La Vie en Rose Cafe) അഥവാ പിങ്ക് കഫേയുടെ ഉടമ. ഈ തീം കഫേയ്ക്ക് പിന്നിൽ ലിഖിത സമിനെനിയുടെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്.
സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന ആശയം പങ്കുവച്ചപ്പോള് അവള് ആദ്യം കേട്ടത് 'നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇതിന് സാധിക്കില്ല, അപകടകരമായ തീരുമാനമാണിത്...' എന്നായിരുന്നു. ഒരു മിഡിൽക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള പെണ്കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് പരിധി കൽപ്പിച്ച ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങള്ക്കെതിരെ പടവെട്ടി, ഒടുവിൽ അവള് തൻ്റെ തീം കഫേ എന്ന ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് നാല് കോടി രൂപയോളം വരുമാനമുള്ള സംരഭകയാണ് ലിഖിത സമിനെനി.
ലാ വീ എൻ റോസ് കഫേയിലേക്ക് കയറിയാൽ റോസാ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറിയതു പോലെ തോന്നും. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഇതളുകളാൽ അലങ്കരിച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു തീം കഫേ. നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലാണ് ലിഖിതയും മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കഫേ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാല് കോടിയിലധികം വിറ്റുവരവാണ് നേടിയത്.
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം തിരികെയെത്തിയാണ് ലിഖിത തൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ആദ്യം തൻ്റെ ബിസിനസ് ആശയം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയ്ക്ക് കയറി സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ചാൽ മതിയെന്നുമായിരുന്നും ഉപദേശം എന്ന് ലിഖിത സമിനെനി ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
അച്ഛൻ ആർടിസി ബസ് കണ്ടക്ടറാണ്, ഹോംമേക്കറാണ് അമ്മ. ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയ ലിഖിത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ പലതും ചെയ്തു. 2022ൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. ശേഷം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവെയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.
ഇന്ന് തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് പരിമിതികള് കൽപിച്ച ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്ക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലിഖിത സമിനെനി. ആദ്യം ലാ വീ എൻ റോസ് കഫേ സൈനിക്പുരിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ശാഖകൾ കൂടി ആരംഭിച്ചു, ഒന്ന് കോതപേട്ടിലും മറ്റൊന്ന് ഗച്ചിബൗളിയിലും. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ബിസിനസ് വിറ്റുവരവ് കോടി കവിഞ്ഞു. ഇന്ന് നൂറിലധികം പേർക്ക് ജോലി നൽകാനായതിന്റെ സന്തോഷവും ലിഖിത പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
