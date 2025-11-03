മൺസൂൺ ചതിച്ചു! മുന്തിരി വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; വലഞ്ഞ് കർഷകർ
പഴങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ വലിയ തോത്തിൽ ബാധിച്ചു. വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ മുന്തിരി ആകർഷിക്കുന്നിലെന്നും കർഷകർ.
Published : November 3, 2025 at 10:22 AM IST
ചെന്നൈ: മൺസൂൺ ആരംഭത്തിൽ ലഭിച്ച മഴ ചതിച്ചു, മുന്തിരി വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. മുന്തിരി ഇനത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ 'പന്നീർ' ഇനത്തിൻ്റെ വിപണി വിലയാണ് വൻ തോത്തിൽ കുറഞ്ഞത്. വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് തേനി ജില്ലയിലെ കർഷകർ പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന മുന്തിരി ഉത്പാദന മേഖലകളിലൊന്നായ കമ്പം താഴ്വരയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി മുന്തിരി പാടങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴയിൽ വിളനാശം സംഭവിച്ചത്. പഴങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ഇത് നല്ല തോത്തിൽ ബാധിച്ചു എന്നും വാങ്ങാൻ വരുന്നവരെ ഇത് ആകർഷിക്കുന്നിലെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് മുന്തിരി വിലയിൽ വൻ കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ വരെ ഒരു കിലോഗ്രാം പന്നീർ മുന്തിരിക്ക് ഫാമിൽ ഏകദേശം 70 രൂപ വരെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വില 40 രൂപയോ അതിൽ താഴയോ ആയി കുറഞ്ഞെന്നും കർഷകർ പഞ്ഞു. നല്ല കറുത്ത നിളമുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള മുന്തിരി കിലോഗ്രാമിന് 40 രൂപക്കാണ് വിൽകുന്നത്. അതേസമയം തൊലി നിറം മങ്ങിയ മുന്തിരി കിലോഗ്രാമിന് 20, 25 രൂപയാണ് വില.
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തണുത്ത കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി മുന്തിരിയുടെ ആവശ്യകത കുറക്കുകയും വിളവ് മന്തഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുള്ള വിത്തില്ലാത്ത മുന്തിരി പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ എത്തുന്നതോടെ വരും ആഴ്ചകളിൽ പന്നീർ മുന്തിരിയുടെ വില ഇനിയും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഉത്തമപാളയം, ചിന്നമണ്ണൂർ, കമ്പം ബ്ലോക്കുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന മഴയില് വിളകൾ നശിക്കുകയും വിളവ് കുറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കർഷകരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമേ വവ്വാലുകളുടെ ശല്യവും തോട്ടത്തിൽ നാശങ്ങളുണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്.
കമ്പം താഴ്വരയിലുടനീളം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി വരികയാണെന്ന് ഫോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്കിലെ ഒരു ഏക്കറിൽ വിളനാശം സംഭവിച്ചതായി പ്രാഥമിക സർവേകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൂതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിൽ ആകെ 1,700 ഹെക്ടർ മുന്തിരി കൃഷിയുണ്ട്. അതേസമയം മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ 160-170 മില്ലിമീറ്റർ കുറവാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്. ഭാവിയിലെ വിളനാശം കുറക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാകുന്ന, പക്ഷികളില് നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വലകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അധികൃതർ കർഷകരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
