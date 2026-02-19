ETV Bharat / business

ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണ്ട...! പിഎഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാൻ ഇത്രമാത്രം ചെയ്‌താല്‍ മതി...

ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇപിഎഫ് ബാലൻസ് ഇനി മുതൽ പരിശോധിക്കാം. വഴികള്‍ ഇതാ...

EPF BALANCE CHECK EPF BALANCE MISSED CALL SMS EPF EPFo BALANCE checking guides
Representative Image (Getty)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്) ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ തടസം നേരിടുന്നുണ്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട! എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) മുഖേന മിസ്‌ഡ് കോൾ സർവീസ്, എസ്എംഎസ് സേവനം വഴി തടസരഹിതമായ സേവനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇപിഎഫ് ബാലൻസ് ഇനി മുതൽ പരിശോധിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (പിഎഫ്) ബാലൻസ് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഇപിഎഫ് പാസ്‌ബുക്ക് പോർട്ടൽ (passbook.epfindia.gov.in) പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. ഇപിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ പലരും തടസങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

ഇപിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ

ഉയർന്ന നെറ്റ് ട്രാഫിക്, സാങ്കേതിക അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സെർവർ ഓവർലോഡ് എന്നിവ മൂലം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. തെറ്റായ പാസ്‌വേഡ് നൽകുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക തുടങ്ങിയവയും ഇപിഎഫ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും.

ആധാർ, പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാസ്‌ബുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട വെബ് ബ്രൗസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും ബ്രൗസർ കാഷെ നീക്കം ചെയ്യാതിരുക്കുന്നതിലൂടെയും സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ഇപിഎഫ് പാസ്‌ബുക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ആശ്രയത്വമില്ലാതെ പിഎഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള വേഗമേറിയതും വിശ്വസനീയവുമായ സംവിധാനമാണ് മിസ്‌ഡ് കോൾ, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ.

മിസ്‌ഡ് കോൾ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പിഎഫ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

പിഎഫ്ഒയുടെ മിസ്‌ഡ് കോൾ സേവനം നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പമേറിയ മാർഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 9966044425 എന്ന നമ്പറിൽ ഡയൽ ചെയ്യുക. രണ്ട് റിങുകൾക്ക് ശേഷം കോൾ സ്വയമേവ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും (നിരക്കുകളൊന്നുമില്ല). നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ PF ബാലൻസും വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

KYC പൂർത്തിയാക്കിയ UAN-ആക്‌ടിവേറ്റഡ് നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ വഴിയോ EPFO ​​പോർട്ടൽ വഴിയോ നിങ്ങളുടെ KYC സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക.

എസ്എംഎസ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പിഎഫ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് ബാലൻസ് തൽക്ഷണം അറിയുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഓഫ്‌ലൈൻ രീതിയാണ് എസ്എംഎസ് സേവനം. നിങ്ങളുടെ UAN ആധാർ, പാൻ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് SMS അയയ്‌ക്കേണ്ടത്. യുഎഎൻ പോർട്ടലിൽ ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കണം.

7738299899 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് EPFOHO UAN LAN എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു SMS അയയ്ക്കുക. UAN എന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക. LAN എന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭാഷയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ (ഉദാ: ഇംഗ്ലീഷിന് ENG, ഹിന്ദിക്ക് HIN, മറാത്തിക്ക് MAR മുതലായവ) നൽകുക.

ഉദാഹരണം: EPFOHO 123456789012 ENG. ശേഷം നിങ്ങളുടെ PF ബാലൻസ്, KYC വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

