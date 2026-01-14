ETV Bharat / business

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റേത്? ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? അറിയാം...

ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്‌സ് ഈ വർഷവും പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിന് എത്രത്തോളം പ്രധാന്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്‌സ് ഈ വർഷവും പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള രേഖകളിലൊന്നായ പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ളത് 80-ാം സ്ഥാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 85-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. അൾജീരിയയും നൈജറുമാണ് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സ്ഥാനം പങ്കിട്ട രാജ്യങ്ങൾ.

ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് നിലവിൽ 55 രാജ്യങ്ങളിൽ വിസരഹിതമായി സന്ദശിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

2025 മുതൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന നയതന്ത്ര സ്വാധീനത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗ്ലാദേശ് 95-ാം സ്ഥാനത്തും പാകിസ്ഥാൻ 98-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ഹെൻലി പാസ്‌പോർട്ട് സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്‌പോർട്ട് എന്ന പദവി നേടിയത് സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. സിംഗപ്പൂർ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 192 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി വിസ എടുക്കാതെ തന്നെ (Visa-free) അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ അറൈവൽ വിസ സൗകര്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് അത്യാധുനികമായ ഒരു ബയോമെട്രിക് പാസ്പോർട്ടാണ്. കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത് തടയാനായി ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ചിപ്പുകൾ, ഹോളോഗ്രാമുകൾ, വാട്ടർമാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് ഹെൻലി പാസ്‌പോർട്ട് സൂചിക?

അന്താരാഷ്‌ട്ര ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ (ഐഎടിഎ) സ്വകാര്യവും ഗൗരവവുമായ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഹെൻലി പാസ്‌പോർട്ട് സൂചിക. 199 വ്യത്യസ്‌ത പാസ്‌പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദേശത്ത് ആ രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, രാഷ്ട്രീയപരമായ സുസ്ഥിരത, വിദേശികളുടെ ഒഴുക്ക്, സങ്കീർണമായ പ്രവേശന നടപടികള്‍ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം തുടങ്ങി പലവിധ ഘടകങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹെന്‍ലി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

റാങ്കിങ്ങ്റാങ്കിങ്ങ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ
1സിംഗപ്പൂർ
2ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ
3ഡെൻമാർക്ക്, ലക്‌സംബർഗ്, സ്പെയിൻ, സ്വീഡൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
4

ഓസ്ട്രിയ, ബെൽജിയം, ഫിൻലാൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഗ്രീസ്, അയർലൻഡ്, ഇറ്റലി,

നെതർലാൻഡ്‌സ്, നോർവേ

5ഹംഗറി, പോർച്ചുഗൽ ,സ്ലോവാക്യ,സ്ലോവേനിയ ,യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്
6ക്രൊയേഷ്യ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, എസ്റ്റോണിയ, മാൾട്ട, ന്യൂസിലാൻഡ്, പോളണ്ട്
7ഓസ്ട്രേലിയ, ലാത്വിയ, ലിച്ചെൻ‌സ്റ്റൈൻ, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം
8കാനഡ, ഐസ്‌ലാൻഡ്, ലിത്വാനിയ
9മലേഷ്യ
10അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
11ബൾഗേറിയ

