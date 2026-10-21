എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൽ വിവര ചോർച്ച; രണ്ട് മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
ബാങ്കിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നേക്കാമെന്ന് ചില നേതാക്കൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയതായി വെളിപ്പെട്ടത്.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 5:25 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി മൂല്യമുള്ള ബാങ്കായ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിലെ രണ്ട് മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങളും വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് രഹസ്യ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടതായി കണ്ടെത്തല്. ബാങ്ക് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ബാങ്കിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നേക്കാമെന്ന് ചില നേതാക്കൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന് വാർത്താ സ്രോതസുകൾ വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കിലെ ചില പ്രധാന ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
"ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, പ്രസക്തമായ എല്ലാ വസ്തുതകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആന്തരിക അവലോകനം നിലവിൽ നടന്നുവരികയാണ്" എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൻ്റെ വക്താവ് ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചു. അവലോകനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ധാർമികതയും ഭരണവും നിലനിർത്താൻ ബാങ്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും നിയമ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗൗരവമായാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ബോർഡ് റൂം തർക്കങ്ങൾക്കും മാനേജ്മെൻ്റ് വിടവാങ്ങലുകൾക്കും ശേഷം പുറത്തുനിന്നുള്ള ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബാങ്ക്.
ഒക്ടോബർ 27 ന് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആകാൻ പോകുന്ന, ഐസിഐസിഐ ഗ്രൂപ്പിലെ പരിചയസമ്പന്നനായ അനുപ് ബാഗ്ചി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്. സമീപ മാസങ്ങളിൽ, എച്ച്ഡിഎഫ്സിയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ പരസ്യമായി ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. മാർച്ചിൽ, അന്നത്തെ ചെയർമാൻ അതാനു ചക്രവർത്തി തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ മൂല്യങ്ങളും ബാങ്കിലെ ചില രീതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പെട്ടെന്ന് രാജിവക്കുകയും ചെയ്തു.
നിലവിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയ ശശിധർ ജഗദിഷൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബാഗ്ചിയെ നിയമിച്ചത്. ആറ് വർഷത്തെ ഭരണത്തിനു ശേഷമാണ് ജഗദിഷൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്. ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവുകളിൽ ഒരാളുമായ കൈസാദ് ബറൂച്ചയും ഡിസംബർ അവസാനം വിരമിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൻ്റെ വിപണി മൂല്യം ഏകദേശം 115 ബില്യൺ ഡോളർ വരും. ഈ വർഷം ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരി വില ഏകദേശം 28 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.
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