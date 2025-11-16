ജോലിയില് 5 വർഷം തികച്ചില്ല, എങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടും; എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയണോ? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സേവനം ലഭ്യമാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.
Published : November 16, 2025 at 2:37 PM IST
പല വ്യക്തികൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിയ്ക്കാറുണ്ട്. 1972 ലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഒരു ജീവനക്കാരന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് പല ജീവനക്കാർക്കും അറിയില്ല.
കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നേടൂ
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 4 വർഷവും 240 ദിവസം മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളു എങ്കില് പോലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാൻ അർഹനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2022 ജനുവരി 1-ന് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് ശേഷം രാജിവച്ചാൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അർഹതയുണ്ടാകും. കാരണം, ആ തീയതിയിൽ 4 വർഷവും 240 ദിവസവും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ സേവനത്തിൻ്റെ നിർവചനം മൂലമാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാൻ രാജിവയ്ക്കുമ്പോഴോ വിരമിക്കുമ്പോഴോ 4 വർഷവും 8 മാസവും സേവനം ചെയ്തതായി ഉറപ്പാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരന് മരണമോ അംഗവൈകല്യമോ സംഭവിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ സേവനം നിർബന്ധമല്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 15 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തുക നിർണയിയ്ക്കുന്നത്. "15X അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളം X സേവന കാലയളവ്" എന്ന ഫോർമുല പ്രകാരമാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച്, അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ക്ഷാമബത്ത, കമ്മിഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കും നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരാത്ത ജീവനക്കാർക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോർമുലകളുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 കലണ്ടർ മാസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 10 പേരെയെങ്കിലും ജോലിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വന്നാൽ മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 10 ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പരിരക്ഷയിൽ തുടരും.
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവനക്കാർക്ക്
ഒരു സ്ഥാപനം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേമെൻ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ജീവനക്കാരന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ജീവനക്കാരന് നൽകേണ്ട ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക നിർണയിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഓരോ സേവന വർഷത്തിലേയും അര മാസത്തെ ശമ്പളം കണക്കാക്കിയാണ്. ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കിയ സേവന വർഷം കണക്കാക്കില്ല. "15 X അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളം X പൂർത്തിയാക്കിയ സേവനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം)/30" ഇതാണ് ഫോർമുല.
ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ നികുതി ചുമത്തുന്നു
ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലപ്പോൾ നികുതി നൽകേണ്ടിയോ അല്ലാതെയോ വന്നിരിയ്ക്കാം. ഒരു ജീവനക്കാരന് ആയുഷ്കാലം മൊത്തം പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ നികുതി ഇളവ് ലഭിയ്ക്കും. പേമെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തവർക്കും നികുതി ഇളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ആയുഷ് കാലത്ത് പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ നികുതി ഇളവ് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ലഭ്യമാണ്.
ALSO READ: ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് ഇനിയും കിട്ടിയില്ലേ? വസ്തുത എന്ത്