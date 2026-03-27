ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം; പെട്രോൾ, ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ 10 രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10 രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ചു. എങ്കിലും ചില്ലറ വിൽപന വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. വിമാന ഇന്ധനത്തെ പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

Representative image. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 9:54 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ധനവില വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വീതം വെട്ടിക്കുറച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകി പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിലക്കയറ്റം തടയാൻ ഇടപെടൽ

പെട്രോളിൻ്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയിൽനിന്ന് മൂന്ന് രൂപയായാണ് കുറച്ചത്. ഡീസലിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 10 രൂപയുടെ അധിക തീരുവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. നികുതി കുറച്ചെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ ചില്ലറ വിൽപന വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകില്ല. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഭാരം എത്താതിരിക്കാനുമാണ് അടിയന്തര ഇടപെടൽ.

എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് ആശ്വാസം

അസംസ്കൃത എണ്ണവില വർധിച്ചതിനാൽ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ കടുത്ത നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. നയാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനികൾ അടുത്തിടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് കമ്പനികളും വില കൂട്ടുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം. പുതിയ നികുതിയിളവ് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 1944ലെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് നിയമത്തിലെ അഞ്ച് എ വകുപ്പും 2002ലെ ധനകാര്യ നിയമത്തിലെ 147-ാം വകുപ്പും നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപടി. പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി 2019 ജൂലൈ ആറിലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയത്.

വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്കും ഇളവ്

വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്കും സർക്കാർ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിമാന ഇന്ധനത്തെ (എടിഎഫ്) പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി. വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതിക്കുള്ള വിൻഡ്ഫോൾ നികുതി ലിറ്ററിന് 29.5 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിച്ചതോടെ രൂപപ്പെട്ട ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയുമാണ് തീരുമാനത്തിന് വേഗം കൂട്ടിയത്. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നത് രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

പാചകവാതക വിതരണം സുഗമമാക്കും

പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ രാജ്യത്തെ പാചകവാതക വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ വൻതോതിൽ എൽപിജി ശേഖരവും ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി രണ്ട് കപ്പലുകളിലായാണ് എൽപിജി എത്തിക്കുന്നത്. 47,600 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയുമായി ജാക് വസന്ത് എന്ന കപ്പൽ ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്ല തുറമുഖത്ത് എത്തി. ഇതിനുപുറമെ 45,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയുമായി പൈൻ ഗ്യാസ് എന്ന കപ്പൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ പാചകവാതക ഉപയോഗത്തിന് സമാനമായ 92,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയാണ് രണ്ട് കപ്പലുകളിലുമായി എത്തുന്നത്.

ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളായെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വിതരണം സുഗമമായി തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകി. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഇന്ധനം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും സാധാരണ നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് പെട്രോളും ഡീസലും സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പൗരന്മാരോട് നിർദേശിച്ചു. വിതരണം തടസമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനായി റിഫൈനറികൾ ഉയർന്ന തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര എൽപിജി ഉത്പാദനവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

