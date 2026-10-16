പെട്രോൾ കയറ്റുമതി തീരുവ കൂട്ടി, ഡീസലിന് കുറച്ചു; വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് പുതുക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്കുള്ള വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് (അപ്രതീക്ഷിത ലാഭനികുതി) ലിറ്ററിന് 2.5 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു
Published : October 16, 2026 at 12:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തീരുവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്കുള്ള വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് (അപ്രതീക്ഷിത ലാഭനികുതി) ലിറ്ററിന് 2.5 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. അതേസമയം ഡീസൽ കയറ്റുമതിക്കുള്ള തീരുവ ലിറ്ററിന് 16 രൂപയിൽ നിന്ന് 8.5 രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പെട്രോൾ കയറ്റുമതി തീരുവ നേരത്തെ ലിറ്ററിന് 0.5 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ 2.5 രൂപയായി ഉയർത്തിയത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനുമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കയറ്റുമതി തീരുവയിലെ പുതിയ പരിഷ്കാരം.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തീരുവയിൽ സർക്കാർ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന അവലോകനത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വ്യോമയാന ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് കുറച്ചിരുന്നു. അന്ന് പെട്രോൾ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 0.5 രൂപയായാണ് കുറച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൽ ഡീസൽ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയായും, ഡീസൽ കയറ്റുമതിക്കുള്ള വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് 24 രൂപയിൽ നിന്ന് 19 രൂപയായും കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റിൽ പെട്രോൾ കയറ്റുമതി തീരുവ 2.5 രൂപയിൽ നിന്ന് 3.5 രൂപയായി ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഡീസലിൻ്റെ മൊത്തം തീരുവ 15.5 രൂപയിൽ നിന്ന് 25.5 രൂപയായും, വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ 14.5 രൂപയിൽ നിന്ന് 22 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2022 ജൂലൈയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി ഇന്ധന കയറ്റുമതിക്ക് വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കമ്പനികൾ നേടുന്ന അമിത ലാഭം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഈ നീക്കം. പിന്നീട് ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുത്തി.
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അടുത്തിടെ ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതോടെ 2026 മാർച്ചിൽ സർക്കാർ ഈ നികുതി വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഒഎൻജിസി, ഓയിൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കമ്പനികളെയാണ് വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും, കമ്പനികൾ കയറ്റുമതിയിലൂടെ മാത്രം വൻ ലാഭം കൊയ്യുന്നത് തടയാനും ഇത്തരം നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നു.
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