ഇന്ധന വില വർധനവ്: സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 'വാറ്റ്' നികുതിയും ആഗോളപ്രതിസന്ധിയുമാണ് കാരണമെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോര്ട്ട്
ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ വിമർശനവും പ്രതിഷേധവും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ധന വിലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
Published : May 24, 2026 at 10:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വർധനവിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ, കേന്ദ്രസര്ക്കാരിൻ്റെ വില നിർണയ തന്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധനവിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന എക്സൈസ് തീരുവ മാത്രമല്ലെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള് ചുമത്തുന്ന ഉയര്ന്ന പ്രാദേശിക നികുതികളാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു.
എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ (ഒഎംസി) ഈ മാസം മൂന്ന് തവണകളായി പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 4.74 രൂപയും ഡീസലിന് 4.82 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം നാല് വർഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനവില പരിഷ്കരണമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വിമര്ശനം ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.
രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകീകൃത എക്സൈസ് തീരുവയാണ് കേന്ദ്രം നിലനിർത്തുന്നത്. എന്നാല് ഓരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ചുമത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) നിരക്കുകളാണ് ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയിലെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ധന വിലയുള്ളതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ തെലങ്കാന, കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ധന വിലയുള്ളത്. ടിഡിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷി ഭരിക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശും അധിക സെസും ലിറ്ററിന് ചാർജും കാരണം ഉയർന്ന നികുതി ബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ പെട്രോളിന് ഏകദേശം 31 ശതമാനം വാറ്റ് ചുമത്തുന്നുണ്ടെന്നും ലിറ്ററിന് 4 രൂപ അധിക ചാർജും റോഡ് വികസന സെസും ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഫലപ്രദമായ നികുതി ഭാരം ഏകദേശം 35 ശതമാനമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. തെലങ്കാനയുടെ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 116 രൂപയോട് അടുക്കുമ്പോൾ, കേരളം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വാറ്റ് ഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു അധിക സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസ് ചുമത്തുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, ഗോവ, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 102 രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. 2026 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കിയ എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും അധിക വാറ്റ് ചുമത്താതെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയതായി അവകാശപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടു. 76 ദിവസത്തോളം ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നും വാദിക്കുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ചില്ലറ വിൽപ്പന പരിഷ്കരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഈ കാലയളവിൽ കേന്ദ്രവും ഒഎംസികളും വർധിച്ചുവരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിലകൾ ആഗിരണം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
എണ്ണ വിപണനത്തിലെ പൂർവകാല കണക്കുകൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ നാല് പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കലുകളും ചില്ലറ വിൽപ്പന കുറവുകളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
2021 നവംബറിലും 2022 മെയിലും എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടികുറയ്ക്കൽ, 2024 മാർച്ചിൽ ഒഎംസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില്ലറ വിൽപ്പന വെട്ടിക്കുറവ്, 2025 ഏപ്രിലിലെ എക്സൈസ് വെട്ടിക്കുറച്ചു, 2026 മാർച്ച് 27 ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് തീരുവ (എസ്എഇഡി) കുറവ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2021 നവംബറിലും 2022 മെയിലും എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചതിലൂടെ ആറ് മാസത്തിനിടെ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 18 രൂപയും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 16 രൂപയും കുറഞ്ഞുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധനവിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ നടപടികൾ തടഞ്ഞുവെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, 2005 നും 2010 നും ഇടയിൽ മുൻ സർക്കാർ ഇന്ധനച്ചെലവ് പൂർണമായും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനുപകരം ഏകദേശം 1.34 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ എണ്ണ ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയതിനാലാണ് 2014 ൽ പെട്രോൾ വില കുറഞ്ഞതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026 മാർച്ചിലെ നടപടി പ്രകാരം, പെട്രോൾ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 3 രൂപയായി കുറച്ചു. അതേസമയം ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ പൂജ്യമാക്കി. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 30,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തിന് ഈ വെട്ടിക്കുറവ് മാത്രം കാരണമായതായി കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ പലതവണ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 120 ഡോളർ കടന്നിട്ടും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധകാലത്തും നിലവിലെ ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി കാലത്തും റീട്ടെയിൽ ഇന്ധന വില കുറച്ച ഏക പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വാദിക്കുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിലെ സർക്കാർ 1.30 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മൂലധനവും ഗണ്യമായ പലിശ ബാധ്യതകളും തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഭാവിയിലെ നികുതിദായകർക്ക് ബാധ്യതകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനുപകരം എണ്ണ ബോണ്ട് സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള എക്സൈസ് വെട്ടിക്കുറവുകളും ഉടനടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാംശീകരണവും കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലവർധനവിനെ തരണം ചെയ്തു
അടുത്തിടെയുണ്ടായ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധനവിൽ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ ആഗിരണം ചെയ്ത നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 126 ഡോളറിലെത്തി. എന്നാൽ സർക്കാരും ഒഎംസികളും പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 24 രൂപയും ഡീസലിന് 30 രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.
വില പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒഎംസിയുടെ നഷ്ടം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ മെയ് മാസത്തിലെ മൂന്ന് വർധനവുകൾക്ക് ശേഷവും ദിവസേനയുള്ള നഷ്ടം ഏകദേശം 750 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ലെവികളുടെ പങ്കും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ആഗോള വില പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര ഇന്ധന വിതരണം വിദേശത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് തടയാൻ ഡീസൽ കയറ്റുമതിയിൽ ലിറ്ററിന് 21.50 രൂപയും ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിന് (ATF) ലിറ്ററിന് 29.50 രൂപയും ലെവികൾ ചുമത്തി. ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ധന വിലയിൽ കുറഞ്ഞ വർധനവ് ഇന്ത്യയിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധന വിലയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർധനവാണ് ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മ്യാൻമർ, മലേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ 40 ശതമാനം മുതൽ 100 ശതമാനത്തിലധികം വരെ വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ വർധനവ് ഏകദേശം 5 ശതമാനമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി എന്നിവ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും എക്സൈസ് ഇളവുകൾ, സാമ്പത്തിക പിന്തുണ, ഒഎംസിയുടെ നടപടികൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ ആപേക്ഷിക ഇന്ധന വിലയുടെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ചിക്കൻ വില റോക്കറ്റ് പോലെ; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കൂടിയത് 50 രൂപ, ഫാമുകളും ഹോട്ടലുകളും പ്രതിസന്ധിയില്