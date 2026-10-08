അമേരിക്കയില് ഗൂഗിളിന്റെ ആണവോര്ജ്ജ ധാരണ ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ സെന്റര് അഭിലാഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുപലക
ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്ഫബെറ്റ് ആണ് 20 വര്ഷത്തേക്ക് അമേരിക്കന് ആണവോര്ജ്ജ കമ്പനിയുമായുമായി ഡേറ്റ സെന്ററിനുള്ള കരാറിന് ധാരണ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും സമാനമായ ഒരു ധാരണയ്ക്കായി ശ്രമിച്ച് വരികയാണ്.
By R Srinivasan
Published : October 8, 2026 at 2:36 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്ഫബെറ്റ് അമേരിക്കന് ആണവോര്ജ്ജ കമ്പനിയായ കോണ്സ്റ്റലേഷന് എനര്ജിയുമായി 20 വര്ഷത്തേക്ക് കരാര്. 890 മെഗാവാട്ട് ആണവ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ സെന്റര് അഭിലാഷങ്ങള്ക്കും ആണവ വൈദ്യുതി പദ്ധതികള്ക്ക് പുത്തന് ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
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ഇരുപത് വര്ഷത്തെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാര് ഇല്ലിനോയ്സ്, പെന്സില്വാനിയ, ന്യൂജഴ്സി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലുള്ള കോണ്സ്റ്റലേഷന് കമ്പനിയുടെ യൂണിറ്റുകളില് പുത്തന് ഉപകരണങ്ങള്ക്കും സാങ്കേതികതകള്ക്കും നിക്ഷേപം നടത്താന് സഹായിക്കുമെന്ന് ഇരുകമ്പനികളുടെയും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. 430കോടിയിലേറെ അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് കോണ്സ്റ്റലേഷന് ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണഅട്. അതേസമയം ഇരു കമ്പനികളും കരാറിന്റെ യഥാര്ത്ഥ മൂല്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ വൈദ്യുതി കമ്പനിയാണ് കോണ്സ്റ്റലേഷന്. ഇവര് മറ്റ് ഹരിത, സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ വിഭവങ്ങളായ പ്രകൃതിവാതകമടക്കമുള്ള രംഗങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനമെന്ന നിലയില് ഇത് മൊത്ത വിപണിയില് തങ്ങളുടെ വന്കിട ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ദീര്ഘകാല കരാറുകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് വിറ്റഴിക്കുന്നു.
നേരത്തെ കോണ്സ്റ്റലേഷനും മറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദകരുമായി ധാരണയുള്ള സാങ്കേതിക ഭീമന്മാര്ക്കൊപ്പം ഇപ്പോള് ഗൂഗിളും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഡേറ്റ സെന്ററുകളുടെ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിനായാണ് ഇത്. ഡേറ്റ സെന്ററുകള്ക്ക് വലിയ തോതില് വൈദ്യുതി വേണ്ടി വരുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ചാണ്- മെഗാവാട്ടിലോ-ജിഗാ വാട്ടിലോ- ഇവരുടെ ശേഷി വിലയിരുത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തനശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അല്ല. നേരത്തെ തന്നെ കോണ്സ്റ്റലേഷന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മെറ്റ, ആമസോണ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി നേരത്തെ തന്നെ സമാനമായ കരാറുകളില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ഗൂഗിളുമായുള്ള കരാര്.
സാങ്കേതിക കമ്പനികള്ക്ക് മറ്റൊരു കുഴപ്പം കൂടിയുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവര് തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യമായത്രയും കുറച്ച് ഹരിത ഗേഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലേ നടത്തുന്നുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഹരിതോര്ജ്ജത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലുമായിരുന്നു. അതേസമയം നിരവധി ഡേറ്റ സെന്ററുകള് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ വിഭവങ്ങള് തേടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളില് ബെയ്സ് ലോഡ് സ്റ്റേഷനുകളില് നിന്നാണ് വൈദ്യുതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവയിലേറെയും ഉയര്ന്ന വികിരണമുള്ള താപനിലയങ്ങളില് നിന്നുമാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആണവോര്ജ്ജത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളല് തെല്ലുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് വിശ്വാസ്യതയുള്ള മുഴുവന് സമയ വൈദ്യുതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആണവോര്ജ്ജത്തെ ശരിക്കും ശരിക്കും ഹരിതോര്ജ്ജ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പുറന്തള്ളലുമില്ല. ഇവയുടെ കൂളിങ് ടവറുകളില് നിന്ന് നീരാവി മാത്രമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഒപ്പം റേഡിയോ ആക്ടീവ് മാലിന്യങ്ങള് പൂര്ണമായും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.
അമേരിക്കയില് സാങ്കേതിക കമ്പനികളാണ് ആണവോര്ജ്ജത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതില് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഗൂഗിള് നെക്സ്റ്റ്എറ എനര്ജിയുമായി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇയോവയില് പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു റിയാക്ടര് വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇവര് പിന്തുണ നല്കി. സതേണ് കോ.യുമായും ഇവര് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. രണ്ട് ആണവ പ്ലാന്റുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഫണ്ട് നല്കാനുള്ള കരാറായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകള്. അത് പോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ മൈല് ഐലന്ഡ് പ്ലാന്റില് നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതും പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. അടുത്ത വര്ഷം ഈ റിയാക്ടര് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഏറെ താത്പര്യമുള്ള സംഗതികളാണ്. ഡേറ്റ സെന്റര് രംഗത്തെ നിക്ഷേപം വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തങ്ങളുടെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അഭിലാഷങ്ങളും. വലിയ പ്രശ്നം വൈദ്യുതി തന്നെയാണ്. വിശാഖപട്ടണത്ത് ഗൂഗിള് 1500 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ ഡേറ്റ സെന്റര് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 200 കോടി ഡോളര് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിനായാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് വിവിധ വിഭവങ്ങളില് നിന്ന് ലഭ്യമാക്കും.
എണ്ണ വില ഉയരുന്നതും സുപ്രധാന എണ്ണ ഉത്പാദകരായ ഗള്ഫ് മേഖലയില് സംഘര്ഷം തുടരുന്നതും ആണവര്ജ്ജത്തെ പിന്നെയും നമ്മുടെ ചര്ച്ചാ മേശകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയും ചരിത്രപരമായ ഉപരോധങ്ങളും വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. ആണവോര്ജ്ജത്തിലേക്ക് പോകാനും പരമ്പരാഗതമായി നിലനില്ക്കുന്ന തടസങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനുമായി ഇന്ത്യ പുത്തന് സുസ്ഥിര ഹാര്ണെസിങ് ആന്ഡ് അഡ്വന്സ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയര് എനര്ജി ഫോര് ട്രാന്സ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ(ശാന്തി) നിയമം പാസാക്കി.
സാങ്കേതിക ഭീമന്മാര്ക്ക് അവരുടെ ഡേറ്റ സെന്ററുകള്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അധിക ഊര്ജ്ജം സമാധാനപരമായ സ്രോതസുകളില് നിന്ന് കണ്ടെത്തണം. അമേരിക്കയില് സാങ്കേതിക കമ്പനികള് ചെയ്തത് പിന്തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യയും വേണ്ടത്. ഇതിനായി നിക്ഷേപം നടത്തണം. മൂലധന ലഭ്യത പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.