സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുറവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി
ഇന്നലത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ നിന്നും 2,160 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം വിശദമായി.
Published : March 20, 2026 at 8:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ഇപ്പോൾ 1,09,240 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 1,11,400 രൂപയായിരുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് 2,160 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. അതേസമയം 22 കാരറ്റിൻ്റെ സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 180 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,655 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയായിരുന്നു.
18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഒരു പവന് ഇന്നത്തെ വില 89,760 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 91,560 രൂപയായിരുന്നു. 1800 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 150 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,220 രൂപയായി. ഇന്നലെയിത് 11,370 രൂപയായിരുന്നു. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവനിന്ന് 69,920 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഇന്നലെ 71,280 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് 1,360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,740 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെയിത് 8,855 രൂപയായിരുന്നു.
9 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ഇന്ന് 45,080 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ 45,960 രൂപയായിരുന്നു. 880 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 9 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,635 രൂപയായി നിരക്ക്. ഇന്നലെ 5,710 രൂപയായിരുന്നു ഗ്രാമിന്. നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ സ്വർണ വില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിലും താഴെയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്.
വിപണി നിരക്കിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ വില വീണ്ടും ഉയരും. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് സാധാരണക്കാർക്കും ആഭരണപ്രേമികൾക്കും ആശ്വാസം ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വില അധികനാൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 5000 ഡോളറിന് താഴെയാണ് വില. 10.84 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 4,991.73 ഡോളറിലാണ് നിലവിലെ വ്യാപാരം. 0.22 ശതമാനമാണ് ഇടിവ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഇടിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നത്. ഡോളര് കരുത്താര്ജിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ഉള്പ്പടെയുള്ള വിപണികളില് സ്വര്ണ വില കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും സ്വർണ വിലയെ നന്നായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ- രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങള്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
