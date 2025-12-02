ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണവില കുത്തനെ ഇടിയുന്നു; ഇന്ന് രണ്ടുതവണ കുറഞ്ഞു; വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വമ്പന്‍ വിലകയറ്റമാണ് സ്വര്‍ണത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി വലിയ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണനിരക്ക് അറിയാം.

Gold
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 1:43 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വില കുറവ്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ടുതവണയാണ് സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലെ സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വമ്പന്‍ ലാഭമെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞത്. വിവാഹാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമായാണ് ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 2) ഇടിവ് സംഭവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,935 രൂപയിലെത്തി. പവന്‍ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,480 രൂപയുമായി. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,815 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,645 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറവില്‍ 4,935 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. വെള്ളിവില മാറിയില്ല; ഗ്രാമിന് 183 രൂപ.

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് രാവിലെ

ഡിസംബര്‍ 2 സ്വര്‍ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും വിലയിടിവ് ഉണ്ടായി. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,905 രൂപയിലെത്തി. പവന്‍ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,240 രൂപയുമായി. കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,790 രൂപയാണ് പവന് 78,320 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,625 രൂപയായി പവന് 61,000 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറവില്‍ 4,920 രൂപയും പവന് 39,360 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. വെള്ളിവില മാറിയില്ല; ഗ്രാമിന് 183 രൂപ.

ട്രെന്‍ഡിന് പിന്നില്‍

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലെ സ്വര്‍ണവില ആറാഴ്‌ചയിലെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ നിക്ഷേപകള്‍ വലിയ തോതില്‍ ലാഭമെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബറില്‍ ഫെഡ് നിരക്ക് കുറക്കാനുള്ള സാധ്യത 88 ശതമാനമാണെന്നാണ് നിലവില്‍ വിപണി കരുതുന്നത്. ഒമ്പത് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് യു.എസ് നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ വളര്‍ച്ചാ കണക്കുകള്‍ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ നിരക്ക് കുറക്കാന്‍ ഫെഡ് നിര്‍ബന്ധിതമാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക്

സ്വര്‍ണനിരക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക്

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വര്‍ണവില അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ ഔണ്‍സിന് 4,500 ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ഔണ്‍സിന് 4,300 ഡോളര്‍ കടന്ന് സ്വര്‍ണ വില റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്‌ചകളില്‍ ഇനിയും വില ഉയരാനാണ് സാധ്യതെയന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.നിലവില്‍ രാജ്യാന്തര വില ഔൺസിന് 2 ഡോളർ താഴ്ന്ന് 4,217 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്നലത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്

ഡിസംബര്‍ 1 സ്വര്‍ണ നിരക്ക്

യു എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്. പലിശ കുറഞ്ഞാല്‍ സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയരാനിടയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ന് രാവിലെ ഡോളറിനെതിരെ 7 പൈസ താഴ്ന്ന് റെക്കോർഡ് താഴ്ചയായ 89.85ൽ എത്തി. രൂപയുടെ മൂല്യതകര്‍ച്ച ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്വര്‍ണവില ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും താഴുമായിരുന്നു.

ആഭരണം വാങ്ങാന്‍

ഇന്നത്തെ വിലയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ 1,03,300 രൂപയെങ്കിലും നല്‍കേണ്ടി വരും. അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലി, സ്വര്‍ണവിലക്കും പണിക്കൂലിക്കും മൂന്ന് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി 45 രൂപ ഹാള്‍മാര്‍ക്കിംഗ് ചാര്‍ജ്, അതിന് 18 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത വിലയാണിത്. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈന്‍ അനുസരിച്ച് ഈ വിലയിലും ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാകും.

