സ്വർണ നികുതി നിയമങ്ങൾ മാറിയത് അറിഞ്ഞോ? സ്വർണത്തിനും ബോണ്ടുകൾക്കുമുള്ള പുതിയ നികുതികൾ ഇങ്ങനെ
അനധികൃത സ്വർണ ഇറക്കുമതി 1500 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ച് 50 ടണ്ണിലെത്തിയതായി വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : November 4, 2026 at 1:36 PM IST
കൊൽക്കത്ത: അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സ്വർണവില റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സ്വർണ നികുതി നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്വർണം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാണ്.
അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേടിയ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ വൻ ചലനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഔൺസിന് 4000 ഡോളർ എന്ന റെക്കോഡ് പരിധി കടന്നു.
ഡോളർ ദുർബലമായതും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമാണ് സ്വർണത്തിന് കരുത്തായത്. രാവിലെ ഔൺസിന് 3937 ഡോളറിലായിരുന്ന സ്വർണവില രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയർന്ന് 4009 ഡോളർ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. എന്നാൽ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിപ്പിന് ശേഷം വില വീണ്ടും 4000 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് നേരിയ തോതിൽ താഴ്ന്നു. ഇത് വിപണിയിലെ ശക്തമായ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇതിനിടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി സ്വർണം എത്തുന്നതിൽ വൻ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. നികുതികളിലെ ഈ വർധനവ് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനധികൃത സ്വർണ ഇറക്കുമതി കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമായി. ഈ പാദത്തിൽ അനധികൃത സ്വർണ ഇറക്കുമതി 1500 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ച് 50 ടണ്ണിലെത്തിയതായി വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് വെറും മൂന്ന് ടൺ മാത്രമായിരുന്നു.
സ്വർണം വിൽക്കുമ്പോൾ ബാധകമാകുന്ന വിവിധ നികുതികളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയും ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചും ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴിയുമാണ് ആളുകൾ പ്രധാനമായും സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. 2024 ജൂലൈ 23 മുതലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നികുതി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകൾ, ഭൗതിക സ്വർണം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 12.5 ശതമാനം ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി (എൽടിസിജി) സർക്കാർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 23ന് മുൻപ് നിക്ഷേപകർക്ക് ഇൻഡക്സേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഭൗതിക സ്വർണത്തിൻ്റെ നികുതി
ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വർണം വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിന് മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും പണിക്കൂലിക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയുമാണ് ബാധകമാകുക. ഒരാൾ സ്വർണം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും.
സ്വർണം കൈവശം വയ്ക്കുന്ന കാലയളവ് അനുസരിച്ചാണ് ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി (എസ്ടിസിജി) അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി ബാധകമാകുക. 24 മാസമോ അതിൽ കുറവോ കാലയളവിലാണ് സ്വർണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ്ടിസിജി ബാധകമാകും. വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ വരുമാന സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിലധികം സ്വർണം കൈവശം വച്ചാൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തി 12.5 ശതമാനം നിരക്കിൽ എൽടിസിജി നൽകണം.
ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും
ഭൗതികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകളോ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ഇടിഎഫ്) കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളോ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ നികുതി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു നിക്ഷേപകൻ 12 മാസമോ അതിൽ കുറവോ കാലയളവിലാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരികയും അതിനനുസരിച്ച് നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിക്ഷേപ കാലയളവ് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടങ്ങളായി കണക്കാക്കും.
സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകൾ
കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് (എസ്ജിബി) പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഭൗതിക സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത് എന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി സുസ്ഥിരമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ഈ പദ്ധതി ആത്യന്തികമായി സഹായിച്ചു.
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പ്രാരംഭ നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 2.50 ശതമാനം പലിശയാണ് ബോണ്ടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പലിശ അർധവാർഷികമായി നിക്ഷേപകൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. അവസാനത്തെ പലിശ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുതലിനൊപ്പം നൽകും. അതേസമയം ജനപ്രിയമായ സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകളുടെ പുതിയ വിതരണം സർക്കാർ അടുത്തിടെ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ആരെങ്കിലും സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ 12.5 ശതമാനം നിരക്കിൽ എൽടിസിജി നൽകണം. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ബോണ്ടുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
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