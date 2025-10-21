ഒരു രക്ഷയുമില്ല!സ്വര്ണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു; ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് റെക്കോര്ഡ് നിരക്ക്
മുഹൂര്ത്ത് വ്യാപാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വര്ണവില കുതിക്കുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് കുതിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Published : October 21, 2025 at 12:18 PM IST
മുംബൈ: രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വര്ണവിലയില് വീണ്ടും റെക്കോര്ഡ് വര്ധനവ്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 21) ഗ്രാമിന് 190 രൂപ വര്ധിച്ച് 12,710 രൂപയിലെത്തി. പവന് 1,520 രൂപ കൂടി 97,360 രൂപയുമായി. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കാണിത്. മുഹൂര്ത്ത് വ്യാപാരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സ്വര്ണവിലയില് കുതിച്ചാട്ടുമുണ്ടാകുന്നത്.
അതേസമയം ദീപാവലിയും ധന്തേരാസ് ദിനത്തിലുമായി വലിയ തോതിലുള്ള വില്പ്പനയാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നത്. ധന്തേരാസ് വില്പ്പന 35-40 ശതമാനമാണ് വര്ധിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ ആഭരണ വിപണി ഉത്സവകാലത്ത് ശക്തമായ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ചൊവ്വാഴ്ച ഇടിഞ്ഞു. മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയതിനുശേഷം നിക്ഷേപകർ ലാഭം പിന്വലിച്ചതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ധൻതേരസിനിടെ ആഭരണ വിൽപ്പന 35–40 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്ണമാണ് ആളുകള് കൂടുതലും തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 150 രൂപ വര്ധിച്ച് 10,005 രൂപയിലെത്തി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 7,800 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 5,030 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ളി വിലയില് ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 180 രൂപയാണ് വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വെള്ളി വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച വളർച്ച
പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയിലാണ് വലിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ധൻതേരസ്, ദീപാവലി, ഭാവ്ബീജ് തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതോടെ അഞ്ചുദിവസത്തെ ഈ ഉത്സവകാലം ആഭരണ വിപണിക്ക് വലിയ നേട്ടം നൽകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളി എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ETFs) കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 65–70 ശതമാനം വരെ മികച്ച നേട്ടം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില് ആഗോള വിപണികളിൽ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. വിതരണത്തിലെ പ്രശ്നവും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ ആവശ്യകത (safe-haven demand) കുറയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ആഗോള വിലയിൽ ഇത്രയും ഇടിവ് വന്നത്.
ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തിൽ വെള്ളിയുടെ വില ഔൺസിന് 40 ഡോളറിന് മുകളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതോടെ വിപണിയില് ലഭ്യതക്കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്കയുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒക്ടോബർ മധ്യത്തോടെ ഈ ഉയർച്ച 50 ഡോളർ വരെ എത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ആഗോള വിപണിയിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളിയുടെ വില 6 ശതമാനത്തിലധികം താഴ്ന്നു.
ഇന്ത്യൻ ബുള്ളിയൻ ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (IBJA) പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ 20-ന് വെള്ളിയുടെ വില 7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു . കിലോഗ്രാമിന് ₹1,71,275ൽ നിന്ന് ₹1,60,100 ആയി. ഇതോടൊപ്പം വെള്ളി ഇ ടി എഫു (ETF) കളിലും 7 ശതമാനം വരെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
സ്വർണ്ണവിലയും അല്പം താഴോട്ട്
ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവില തിങ്കളാഴ്ച റെക്കോർഡ് വര്ധനവിന് ശേഷം അല്പം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 0.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ഔൺസിന് $4,340.29 ആയി. അതിന് മുൻപ് സ്വർണം $4,381.21 എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കിലായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ വിലയും 0.1 ശതമാനം കുറച്ച് ഔൺസിന് $4,356.40 ആയി. യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ തുടർന്നും ഇളവ് നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിക്ഷേപകർ ലാഭം പിന്വലിച്ചത്.
ഉത്സവ വില്പ്പന ശക്തം ഇന്നും മുഹൂര്ത്ത് ട്രേഡിംഗ്
മൾട്ടി കൊമോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് (MCX) ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 21-ന് പ്രത്യേക മുഹൂര്ത്ത് ട്രേഡിംഗ് നടത്തും. പ്രീ-ഓപ്പൺ സെഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 1:44 വരെ, പ്രധാന ട്രേഡിംഗ് സമയം 1:45 മുതൽ 2:45 വരെ ആയിരിക്കും.
നേരത്തെ വില ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് വില വര്ധിച്ചിട്ടും ആഭരണ വിപണിയിൽ ഉത്സവകാലത്തെ വില്പ്പന ഇപ്പോഴും തകൃതിയായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾ ഇന്ത്യ ജം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ പ്രകാരം, ധൻതേരസിനിടെ രാജ്യത്തുടനീളം 50–60 ടൺ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. വിറ്റുവരവ് ₹85 കോടി രൂപയോളം ആയിരുന്നു.
വിൽപ്പനയുടെ വോള്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിന് സമാനമായിരുന്നെങ്കിലും ആകെ മൂല്യം 35–40 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. വില ഉയർന്നതും ഉപഭോക്തൃ ആവേശം കൂടിയതുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
