സ്വര്ണവിപണിയില് വന് മാറ്റമോ? 2027ല് പവന് 1.50 ലക്ഷം കടന്നേക്കുമോ, പ്രവചനവുമായി വിദഗ്ധര്
നവംബര് 24 വരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം, 12 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കില് നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് ഏകദേശം 35 ശതമാനത്തിന്റെയും വെള്ളിവിലയില് 60 മുതല് 65 ശതമാനം വരെയും ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
Published : November 24, 2026 at 5:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ജനുവരിയില് റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളില് സ്വര്ണ, വെള്ളി വിലകളില് വന് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നവംബര് 24 വരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം, 12 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കില് നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് ഏകദേശം 35 ശതമാനത്തിന്റെയും വെള്ളിവിലയില് 60 മുതല് 65 ശതമാനം വരെയും ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സമാനമായ തകര്ച്ചയാണ് ദൃശ്യമായത്. എംസിഎക്സ് സ്വര്ണ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില ജനുവരിയിലെ റെക്കോര്ഡ് നിരക്കായ പത്ത് ഗ്രാമിന് 1,80,779 രൂപയില് നിന്നും 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞ് 1,23,431 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി വിലയാകട്ടെ കിലോഗ്രാമിന് 4,20,048 രൂപ എന്ന ഉയര്ന്ന നിരക്കില് നിന്നും 63 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,51,648 രൂപയിലേക്കാണ് കൂപ്പുകുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സ്വര്ണവും വെള്ളിയും ഏകപക്ഷീയമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയതെന്നും, വന് കുതിപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഇത്തരം തിരുത്തലുകള് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കേഡിയ അഡ്വൈസറി സ്ഥാപകനും കമ്മോഡിറ്റി വിദഗ്ധനുമായ അജയ് കേഡിയ പറയുന്നു. 2025-ല് അമിതമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്വര്ണം ഇപ്പോള് 'ഓവര്സോള്ഡ്' മേഖലയിലാണുള്ളത്. മുന്കാല കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് 30-35 ശതമാനം തിരുത്തലുകള്ക്ക് ശേഷം സ്വര്ണവില ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാറുണ്ടെന്നും ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപ സാധ്യതകള് ഇപ്പോഴും ഭദ്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് തൊഴില് കണക്കുകള്, പലിശ നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള ഫെഡറല് റിസര്വ് യോഗം, അസംസ്കൃത എണ്ണവില എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളില് വിപണിയില് നിര്ണായകമാകും.
വിലയിടിവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്
യുഎസിലെ മാറുന്ന പണനയങ്ങള്, ഉയര്ന്ന ട്രഷറി യീല്ഡ്, ശക്തിയാര്ജിക്കുന്ന ഡോളര്, വിട്ടുമാറാത്ത പണപ്പെരുപ്പം എന്നിവയാണ് സ്വര്ണത്തിനും വെള്ളിക്കും തിരിച്ചടിയായതെന്ന് കേഡിയ അഡ്വൈസറി റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2025 നവംബറില് 4.13 ശതമാനമായിരുന്ന യുഎസ് 10 വര്ഷത്തെ ട്രഷറി യീല്ഡ് 2026 നവംബറില് 4.99 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. യുഎസ് ഡോളര് സൂചിക ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ മറ്റ് കറന്സികള് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നത് ചെലവേറിയതായി മാറുകയും ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ഡിമാന്ഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പണപ്പെരുപ്പം രണ്ട് ശതമാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് മുകളില് തുടരുന്നതിനാല് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതില് യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വിന് പരിമിതികളുണ്ട്.
2027-ലെ വിപണി പ്രതീക്ഷകള്
സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള് അനുകൂലമായാല് 2027-ല് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് വന്തോതില് നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. അടുത്ത ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവില ഔണ്സിന് 5,000 ഡോളര് വരെ എത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അജയ് കേഡിയ പ്രവചിക്കുന്നു.
ഇത് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് പത്ത് ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1.85 ലക്ഷം മുതല് 1.90 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകും. നിലവില് 85 എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വര്ണം- വെള്ളി അനുപാതം കുറയുകയാണെങ്കില് വെള്ളി സ്വര്ണത്തേക്കാള് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. വെള്ളിവില വീണ്ടും കിലോഗ്രാമിന് 2.60 ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിപ്റ്റോകറന്സികള് ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തില്, നിലവിലെ വിലക്കുറവ് മുതലെടുത്ത് പ്രമുഖ ഫണ്ട് മാനേജര്മാര് സ്വര്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും കൂടുതല് നിക്ഷേപം നടത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വര്ണം വാങ്ങലും ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപവും
വിലയിടിവ് തുടരുമ്പോഴും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളും (ETFs) സ്വര്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് തുടരുകയാണ്. 2026-ന്റെ മൂന്നാം പാദത്തില് മാത്രം കേന്ദ്ര ബാങ്കുകള് 321 ടണ് സ്വര്ണം വാങ്ങിയതായി വേള്ഡ് ഗോള്ഡ് കൗണ്സില് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദേശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരം വൈവിധ്യവല്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ ഈ നീക്കം.
അതേസമയം, ആഗോള ഗോള്ഡ് ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപം 2026 ഒക്ടോബര് അവസാനത്തോടെ റെക്കോര്ഡ് ഉയരമായ 4,275 ടണ്ണിലെത്തി. 2025 നവംബര് അവസാനം ഇത് 3,932 ടണ്ണായിരുന്നു. 2026 ജനുവരി മുതല് ഒക്ടോബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് ആഗോള ഗോള്ഡ് ഇടിഎഫുകളിലേക്ക് ഏകദേശം 41 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
Also Read: വില കുറഞ്ഞിട്ടും ജ്വല്ലറികളിൽ ആളില്ല; പണയം വെച്ചവരും പെട്ടു! സ്വർണവിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്?