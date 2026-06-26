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സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 1,04,680 രൂപ

സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഹാൾമാർക്കിങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

KERALA JEWELLERY MARKET TODAY GOLD PRICE KERALA GOLD PRICE HIKE GOLD
Gold (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 5:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 105 രൂപ കൂടി ഒരു ഗ്രാമിന് 13,085 രൂപയും 8 ഗ്രാമിന് 1,04,680 രൂപയുമായി. രാവിലെ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ വർധിച്ചതിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 85 രൂപ കൂടി ഒരു ഗ്രാമിന് 10,755 രൂപയും 8 ഗ്രാമിന് 86,040 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റിന് 65 രൂപ വർധിച്ച് ഗ്രാമിന് 8,375 രൂപയും 8 ഗ്രാമിന് 67,000 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു ഗ്രാമിന് 5,405 രൂപയും 8 ഗ്രാമിന് 43,240 രൂപയുമായി.

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സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഹാൾമാർക്കിങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും പണിക്കൂലി നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഡിസൈനുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പണിക്കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണം മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്.

ബിഐഎസ് കെയർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി സ്വയം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴും ഇതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാണ്. എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും കൃത്യമായ ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വെള്ളി വിലയിലും വർധന
ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 50 രൂപ വർധിച്ച് 240 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വെള്ളിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതാണ് വില വർധനവിന് കാരണമായത്. സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സ്വർണം- വെള്ളി നിരക്കുകൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് ഇടിഞ്ഞതുമാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പവും ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

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