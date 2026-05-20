മാറി മറിഞ്ഞ് സ്വർണ വില; ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം
കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. 600 രൂപയാണ് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്, ഗ്രാമിന് 75 രൂപയും കൂടി.
Published : May 20, 2026 at 11:07 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,15,100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. 600 രൂപയാണ് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്, ഗ്രാമിന് 75 രൂപയും കൂടി. 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് (1 ഗ്രാം) 15,835 രൂപയായി, 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില (1 ഗ്രാം) 4,515 രൂപയും 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില (1 ഗ്രാം) 11,876 രൂപയുമായി. വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സ്വർണത്തെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായാണ് കേരള ജനത ഇന്നും കാണുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ പ്രതിഭാസം തുടർന്നേയ്ക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്ന സമയത്ത് മികച്ചൊരു നിക്ഷേപ മാർഗമായാണ് സ്വർണം മാറുന്നത്. മറ്റ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ലാഭം സ്വർണം രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വർണവിലയെ സാധാരണക്കാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം
വില ഉയർന്നാലും സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം കേരളത്തിൽ എക്കാലത്തും സജീവമാണ്. സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ഭൗതിക ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്കിടയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതലാളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങാൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ധാരാളം പേർ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിച്ചത് ജ്വല്ലറികളിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും വിദേശത്ത് നിന്നാണ് സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് എല്ലാക്കാലത്തും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് സ്വീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണ വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികളും മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നിരന്തരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ ആഗോള കാരണങ്ങൾ സ്വർണ വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
