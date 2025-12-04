ETV Bharat / business

മുകളിലേക്കോ, താഴേക്കോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ വിലയില്‍ ആശ്വാസം? എത്രയെന്ന് അറിയാം

രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത് മുതല്‍ സ്വർണ വില റോക്കറ്റ് പോലെ മുകളിലേക്കാണ്. കേരളത്തില്‍ ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 11,970 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നത്തെ വില അറിയാം.

Representative image (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 10:14 AM IST

തിരുവനന്തപുരം : വമ്പൻ കുതിപ്പിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയില്‍ നേരിയ മാറ്റം. രൂപയുടെ മൂല്യം വൻതോതില്‍ ഇടിയുന്നത് സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി സ്വകണത്തിന്‍റെ വില വൻതോതില്‍ വർധിക്കാൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച കാരണമായി.

കേരളത്തില്‍ ഇന്നലെ, ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 11,970 രൂപയും പവന് 95,760 രൂപയും ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 9,845 രൂപയും പവന് 78,760 രൂപയുമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിനാകട്ടെ ഗ്രാമിന് 7,665 രൂപയും പവന് 61,320 രൂപയുമായിരുന്നു. ഒന്‍പത് കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 4,945 രൂപയും പവന് 39,560 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ വിപണി നിരക്ക്.

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില വില

ഇന്ന് ചെറിയ തോതില്‍ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,950 രൂപയും പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,600 രൂപയുമായി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,825 രൂപയും പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 78600 രൂപയും ആയി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7,655 രൂപയും പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 61,240 രൂപയുമായി. ഒന്‍പത് കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,940 രൂപയും 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 39,520 രൂപയുമായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയില്‍ നേരിയ വർധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ വെള്ളി ഗ്രാമിന് 185 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് രണ്ട് രൂപ വർധിച്ച് വെള്ളി ഗ്രാമിന് 187 രൂപയായി.

ഇന്നത്തെ വിലവിവര പട്ടിക (ETV Bharat)

ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില

കേരളത്തില്‍ 22 കാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ആഭരണം നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ പണിക്കൂലി, ജി എസ് ടി, ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് എന്നിങ്ങനെ പലവിധ ചാർജുകള്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പണിക്കൂലി. സ്വർണ വില, പണിക്കൂലി എന്നിവയ്‌ക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി നല്‍കണം. ഹോള്‍മാർക്കിങ് ചാർജായി 45 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. അതിന് 18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയും നല്‍കണം. ഇവയെല്ലാം ചേർത്താണ് സ്വർണാഭരണത്തിന് വില നല്‍കേണ്ടി വരിക. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഇന്നത്തെ നിരക്കില്‍ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വില നല്‍കേണ്ടി വരും.

ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും. അധികം ഡീസൈനിങ്ങും ഡീറ്റൈലിങ്ങും ഉള്ള ആഭരങ്ങള്‍ക്ക് പണിക്കൂലിയും കൂടുതലാണ്. അതേസമയം കാരറ്റ് അനുസരിച്ചും സ്വർണ വിലയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. 22 കാരറ്റില്‍ 91 ശതമാനം സ്വര്‍ണവും 18 കാരറ്റില്‍ 75 ശതമാനമാണ് സ്വര്‍ണമാണ്. എന്നാല്‍ 14 കാരറ്റില്‍ 58 ശതമാനവും 9 കാരറ്റില്‍ 37 ശതമാനവുമാണ് സ്വര്‍ണം. സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.

സ്വർണ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര്, എന്ത്?

ഉത്സവ സീസണുകളിലും വിവാഹ സീസണുകളിലും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് സ്വർണത്തിന്. ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വില വർധിക്കും. നിലവിലെ വില വർധനവിന് കാരണം രൂപയുടെ മൂല്യ തകർച്ചയാണ്. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മില്‍ വ്യാപാര കരാർ ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയാണ്. അടിക്കടി ഉയരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയും സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. അമേരിക്കയുടെ പലിശ നയങ്ങളും അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ സംഘർഷവും യുദ്ധവുമെല്ലാം സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

