സ്വര്ണത്തില് കുതിപ്പ് വെള്ളിയില് ആശ്വാസം; ഇന്നൊരു പവന് നല്കേണ്ടത് എത്രയെന്ന് അറിയാം...നിരക്കുകള് വിശദമായി
സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ വര്ധനവ്. പവന് 120 രൂപയുടെ വര്ധനവ്. വെള്ളി വിലയില് ആശ്വാസം.
Published : September 22, 2026 at 10:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ വര്ധനവ്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 12,185 രൂപയും ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,13,480 രൂപയുമായി വര്ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വര്ണ വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ മാറ്റമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇന്നലെ രാവിലെ ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയും കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാമിന് 14,270 രൂപയിലും പവന് 1,14,160 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിതിയില് മാറ്റം വന്നു. വില വീണ്ടും കുറയുകയാണുണ്ടായത്. 22 കാരറ്റിന്റെ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ കുറയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 14,170 രൂപയും ഒരു പവന് 1,13,360 രൂപയിലുമെത്തി. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് നേരിയ വര്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
22 കാരറ്റിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സ്വര്ണത്തിന്റെ വിലയില് ഇന്ന് വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 10 രൂപയാണ് വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 11,655 രൂപയും പവന് 93,240 രൂപയുമായി വര്ധിച്ചു. പത്ത് രൂപ തന്നെ വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 9,075 രൂപയും പവന് 72,600 രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു. 9 കാരറ്റിനും 10 രൂപ വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 5855 രൂപയും പവന് 46,840 രൂപയായും വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
വെള്ളി വിലയില് കുറവ്
സ്വര്ണത്തിന് നേരിയ വര്ധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കില് വെള്ളി വിലയില് ഇടിവാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാമിന് 255 രൂപയായിരുന്ന വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് 250 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 10 ഗ്രാമിന് 2550 രൂപയായിരുന്ന വില ഇന്ന് 2500 രൂപയായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
റെക്കോഡ് വിലയും മാറ്റങ്ങളും
കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. നിലവിൽ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്നും വലിയ കുറവാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
വിവാഹ സീസൺ വരാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്കും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും വിലയിലെ ഓരോ മാറ്റവും പ്രധാനമാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് വിപണിയിലുള്ളത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയിൽ നിർണായകമാകും. ഇതിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
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