സ്വർണവിലയിൽ 'ആശ്വാസം'; പവന് കുറഞ്ഞത് 360 രൂപ, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

കേരളത്തില്‍ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അറിയാം പുതിയ നിരക്കുകൾ...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 11:03 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. ഇന്ന് (മാർച്ച് 16) 360 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 45 രൂപയും. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,590 രൂപയും ഒരു പവന് 1,16,720 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറയുന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് മിക്ക ആഭരണപ്രേമികളും.

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,985 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഒരു പവനാകട്ടെ 95,880 രൂപയും. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഇന്നലെ (മാർച്ച് 15) ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,080 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,635 രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ കുറവുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 270 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സ്വർണനിരക്ക് (ഗ്രാം)

തീയതി24 കാരറ്റ്22 കാരറ്റ്
മാർച്ച് 15₹15,966 (0)₹14,635 (0)
മാർച്ച് 14₹15,966 (-103)₹14,635 (-95)
മാർച്ച് 13₹16,069 (-153)₹14,730 (-140)
മാർച്ച് 12₹16,222 (-109)₹14,870 (-100)
മാർച്ച് 11₹16,331 (+93)₹14,970 (+85)
മാർച്ച് 10₹16,238 (+70)₹14,885 (+65)
മാർച്ച് 09₹16,168 (-196)₹14,820 (-180)

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ സ്വർണ വിലയിലും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ യുദ്ധമോ മറ്റ് സംഘർഷങ്ങളോ നടന്നാൽ സ്വർണവിലയും മറ്റും ഉയരുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ കാരണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി വില കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വര്‍ധവനും കുറവും അധിക കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കാത്തതും അതിശയകരമായ കാര്യമാണ്

വിലയിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും നിരക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം. ആഗോളവിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണം ഔണ്‍സിന് 5,200 ന് താഴെ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഈ നിരക്കില്‍ തുടരുകയാണെങ്കില്‍ രാജ്യത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കില്ല. അതേസമയം ആ തകർച്ച ഡോളറിന് സംഭവിച്ചലോ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞാലോ മറ്റോ അത് വിലയെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും.

തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് കാരണം

  • അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
  • പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
  • യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകൾ
  • ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ
  • ലാഭമെടുപ്പ്

