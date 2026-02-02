ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില കൂപ്പുകുത്തി; പവന് 6,640 രൂപയാണ് ഇടിവുണ്ടായത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

ഒടുവിൽ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം. ഗ്രാമിന് 830 രൂപ കുറഞ്ഞു, പവന് 6,640 രൂപയും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 11:45 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 830 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാമിന് 13,890 രൂപയും പവന് 6,640 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,120 രൂപയുമായി. നാല് ദിവസത്തിനിടെ പവന് വിലയില്‍ 20,040 രൂപയാണ് കുറവുണ്ടായത്. 22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18, 14, 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിനും വില കുറഞ്ഞു.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 680 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,415 രൂപയും പവന് 91,320 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 525 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,890 രൂപയും പവന് 71,120 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 340 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,730 രൂപയും പവന് 45,840 രൂപയുമായി. ഒരു ഗ്രാം സില്‍വറിന് 300 രൂപയും പത്ത് ഗ്രാമിന് 3,000 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ 5 ശതമാനവും ജിഎസ്‌ടി മൂന്ന് ശതമാനവും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ചേർത്താൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ 1,30,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകണം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കനത്ത ഇടിവാണ് നേരിട്ടത്. ആഗോള വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 4,893 ഡോളർ വരെ ഉയർന്ന വില ഇന്ന് രാവിലെ 4,604 ഡോളറിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്നീട് നേരിയ തോതിൽ തിരിച്ചുകയറിയെങ്കിലും വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. വില ഉയർന്ന സമയത്ത് നിക്ഷേപകർ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണം വിറ്റ് ലാഭമെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണമായി വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏതാനും മാസമായി സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ കുതിപ്പ് നേരിട്ടത്. വെള്ളി വിലയും വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി കനത്ത വിലയിടിവാണ് നേരിടുന്നത്.

ജനുവരി 29ന് സ്വർണം പവന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലെത്തിയത്. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. 29ന് വൈകുന്നേരം വില 1,30,360 രൂപയിലേക്കും 30ന് രാവിലെ 1,25,120 രൂപയിലേക്കും വീണു. 31ന് രാവിലെ 117760 രൂപയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടന്നത്. ഇന്നും വില കുറഞ്ഞതോടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനിടെ 20,040 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റും ഓഹരി വിപണി ഇന്നലെ കൂപ്പ് കുത്തിയതും സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു.

