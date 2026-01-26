ETV Bharat / business

പുതിയ തലം തൊട്ട് പൊന്ന്; ഇന്ന് വര്‍ധനവ് 3000, ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍

ഒരു പവന് 1,19,320 രൂപയായും ഒരു ഗ്രാമിന് 14, 915 രൂപയായും വര്‍ധിച്ചു.

Gold. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 10:35 AM IST

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധനവ്. ഗ്രാമിന് 375 രൂപയും പവന്‍ 3000 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1, 19, 320 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിനാകട്ടെ 14, 915 രൂപയായും വര്‍ധിച്ചു. 22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18, 14, 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിനും വില ഉയര്‍ന്നു. 18 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 310 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 98,040 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,255 രൂപയുമായി ഉയര്‍ന്നു. അതേസമയം 14 കാരറ്റിനാകട്ടെ 235 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന് 76,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,540 രൂപയായും വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍ ഗ്രാമിന് 150 രൂപ വര്‍ധനവുണ്ടായ 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു പവന് 49,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 6150 രൂപയുമായും വര്‍ധിച്ചു.

സ്വര്‍ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവ് തന്നെയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 345 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 3450 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില ഉയരുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ വിലയിലും വന്‍ കുതിപ്പുണ്ടാകാന്‍ കാരണം. സ്വര്‍ണ വില ഔണ്‍സിന് 5000 ഡോളര്‍ കടന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ച് വരുന്നതും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കുതിച്ചുച്ചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും നിരക്ക് ഉയരാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും അധിക തീരുവയുമെല്ലാം സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിപണിയിലും ഇതിന്‍റെ പ്രതിഫലനം ശക്തമാണ്. ആഗോള വിപണിയില്‍ വില 5000 ഡോളര്‍ കടന്നതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

ഗ്രീൻലൻഡ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ച് വരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഈ വർഷം സ്വർണ വിലയെ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമെന്ന വിപണി പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇതിന് കാരണം. യുഎസ് മോണിറ്ററി പോളിസി, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിമാൻഡ്, സ്വർണ പിന്തുണയുള്ള ഇടിഎഫുകളിലേക്കുള്ള റെക്കോഡ് നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, 2025ല്‍ സ്വർണ വില 64 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നുവെന്ന് സ്വതന്ത്ര വിശകലന വിദഗ്‌ധൻ റോസ് നോർമൻ പറഞ്ഞു. "ഈ വർഷം സ്വർണ വില ഔൺസിന് 6,400 ഡോളറെന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ എത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു'വെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

