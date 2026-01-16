ഇന്ന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം; സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ ഇടിവ്, കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് വെള്ളി
കേരളത്തില് സ്വര്ണ വിലയില് ഇന്ന് ഇടിവ്. 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 1,05,160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,145 രൂപയുമായി. വെള്ളി വിലയിലും വര്ധന.
Published : January 16, 2026 at 12:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ കുറവ്. ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,160 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,145 രൂപയായി. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് 2 രൂപ വർധിച്ച് 292 രൂപയായി. വിലയിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് സ്വർണ വില.
18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 10,772 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 86,176 രൂപയായി. ഇതോടെ ആഭരണപ്രേമികള്ക്ക് ഇത് ചെറിയ ആശ്വാസം പകരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില് ഉണ്ടായ ചെറിയ മാറ്റമാണ് വില അല്പ്പം താഴുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ റെക്കോഡ്.
സാധാരണ പണിക്കൂലിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുക. എന്നാല് ചെറുകിട ജ്വല്ലറികളില് ഇതിനേക്കാള് ഉയരാം. സ്വര്ണം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ പണിക്കൂലിയും ചേര്ത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയായി നല്കണം. നിരന്തരമായി വില കയറുന്നത് സാധാരണക്കാര്ക്ക് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സ്വര്ണ വില കുതിച്ച് ഉയര്ന്നത് ആഭരണ പ്രേമികളെയും വിവാഹ പാർട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
2026 ജനുവരിയിലെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ജനുവരി ഒന്നിന് 99,040 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണം ചൊവ്വാഴ്ച 1,04,520 എന്ന റെക്കോഡ് ഉയരം തൊട്ടു. 2025 ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ തന്നെ സ്വർണ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നിരുന്നു.
സ്വര്ണവില കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്
കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇനിയും പലിശ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് സ്വർണ വിലയെ ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോഡ് ഉയരത്തില് നിലനിർത്തുന്നത്. ലാഭമെടുപ്പ് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ സാരമായ ഇടിവിന് അത് പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല.
ഇറാൻ-അമേരിക്ക, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധങ്ങള് സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്.
പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത് നിക്ഷേപകര്ക്കിടയില് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നടപടികളും കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.
