ചരിത്രത്തിലാദ്യം; റെക്കോഡ് പിന്നിട്ട് പൊന്ന് വില, പവന് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത് 1240 രൂപ

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം പൊന്നിന് കരുത്തേകുന്നു. അറിയാം ഇന്നത്തെ നിരക്കുകള്‍ വിശദമായി.

GOLD RATE IN KERALA GOLD PRICE TODAY സ്വര്‍ണവില GOLD PRICE
Reprsentative Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1,240 രൂപയാണ് വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,04,240 രൂപ എന്ന റെക്കോർഡിലേക്കെത്തി. ഗ്രാമിന് 155 രൂപ വർധിച്ച് 13,030 രൂപയായി. വെള്ളിക്ക് 27 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,700 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 1,03,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,875 രൂപയുമായിരുന്നു വില ഉണ്ടായിരുന്നത്.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 125 രൂപ കൂടി 10,710 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 85,680 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കൂടി 8,340 രൂപയിലും പവന് 66,720 രൂപയിലുമെത്തി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കൂടി 5,380 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 43,040 രൂപയായി. സാധാരണ പണിക്കൂലി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുക. എന്നാല്‍ ചെറുകിട ജ്വല്ലറികളില്‍ ഇതിനേക്കാള്‍ ഉയരാം. സ്വര്‍ണവും പണിക്കൂലിയും ചേര്‍ത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയായി നല്‍കണം. ഇത് വിലക്കയറ്റ സമയത്ത് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില ഔണ്‍സിന് 4568 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേരള വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. അമേരിക്ക, ഇറാനെയും ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിനെയും ആക്രമിച്ചത് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സ്വര്‍ണ വില മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ച് ഉയര്‍ന്നത് ആഭരണ പ്രേമികളെയും വിവാഹ പാർട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത് നിക്ഷേപകര്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ പുതുവര്‍ഷത്തോടെ ലക്ഷം കടന്ന സ്വര്‍ണ വില ഇടയ്‌ക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരി അഞ്ചോടെ ഈ സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 27ന് സ്വര്‍ണവില 1,04,440 രൂപയായി. ഇതോടെ സ്വര്‍ണ വില സര്‍വകാല റെക്കോഡിലെത്തി.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ താരിഫ് നടപടികളും കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്‍ഷവും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും ഇന്ത്യന്‍ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

GOLD RATE IN KERALA

