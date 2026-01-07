ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും സംസ്ഥാനത്ത് വന്‍ വര്‍ധനവാണുള്ളത്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 7, 2026 at 12:24 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്നും കുതിച്ച് ചാട്ടം. ഇന്ന് മാത്രം പവന്‍ വര്‍ധിച്ചത് 480 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ 1,02,280 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 12,785 രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം 24 കാരറ്റിന്‍റെ സ്വര്‍ണം ഒരു ഗ്രാമിന് 66 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 13,648 രൂപയായി വില.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിനാകട്ടെ ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 10,510 രൂപയും ഒരു പവന് 84,080 രൂപയുമായി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 35 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന് 65,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 8,185 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റിനാകട്ടെ വര്‍ധിച്ചത് 25 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 5280 രൂപയും പവന് 42,240 രൂപയുമായി വര്‍ധിച്ചു.

തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വര്‍ണ വില ഉയരുന്നത്. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വില കുറവ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസമായുള്ള കുതിപ്പില്‍ ആശങ്കയുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരതയും യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യവുമാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ നിലവിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് കാരണം.

മാത്രമല്ല യുഎസും വെനസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും പൊന്നിന്‍റെ വിലയില്‍ ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ഉടലെടുക്കുന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധികളും സ്വര്‍ണ വിലയെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവ്: സ്വര്‍ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും സംസ്ഥാനത്ത് വന്‍ വര്‍ധനവാണുള്ളത്. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ഉടന്‍ ഔണ്‍സിന് 82.548 ഡോളര്‍ എന്ന റെക്കോഡ് നിലവാരം തൊട്ടു. കേരളത്തില്‍ വെള്ളി വിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 265 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2650 രപയുമായി വര്‍ധിച്ചു.

നിലവില്‍ അമേരിക്കയും വെനസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് വെള്ളി വിലയിലെ ഈ കുതിച്ചുക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. ഇന്നലെ (ജനുവരി 06) ഒരു കിലോ വെള്ളിയുടെ വില 2,59,322 രൂപ വരെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും കിലോയ്ക്ക് 2,58,000 രൂപ നിലവാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

