കുറയുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട്! സ്വര്ണ വിലയില് ഇന്ന് വന് ഇടിവ്
ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബർ 30) തുടർച്ചയായ റെക്കോഡ് വിലക്കയറ്റത്തിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. ഇന്നും വിലയിൽ ഇടിവുണ്ട്. പവന് 30 രൂപാ കുറഞ്ഞ് 12,455 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : December 31, 2025 at 11:44 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാളുകളായി തുടരുന്ന റെക്കോഡ് സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,485 രൂപയിൽ നിന്ന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,455 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 24 രൂപാ കുറഞ്ഞ് 99,640 രൂപയായി.
ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബർ 30) തുടർച്ചയായ റെക്കോഡ് വിലക്കയറ്റത്തിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രണ്ട് ദിവസമായി നാല് തവണയാണ് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 23 നാണ് സർവകാല റെക്കോഡ് വിലയായ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വർണ വില എത്തിയത്. എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പവന് 4,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 570 രൂപയുമാണ് ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 81,528 രൂപയായി. അതേസമയം ഒരു ഗ്രാമിന് 10,191 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. ഗ്രാമിന് 24 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,08,704 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 13,588 രൂപയും. 32 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ
സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ-രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നയങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. തന്നെയുമല്ല ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
യുഎസിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതും ബാധകമാണ്. തന്നെയുമല്ല ദീപാവലി, വിവാഹ ഉത്സവ സീസണുകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷനാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില അതാത് ദിവസത്തേത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, യുഎസിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ, നികുതി ചുമത്തൽ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
